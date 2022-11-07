Всем известно, что лекарства лучше запивать обычной водой. На этом даже настаивают некоторые врачи. Но почему?

Факты ICTV узнавали, почему врачи настаивают запивать таблетки обычной водой, а не другими напитками.

Как вода влияет на лекарства

На самом деле все препараты разные — если для одних критической разницы нет, то с другими следует быть очень осторожными. Перед приемом каких-либо препаратов внимательно читайте инструкцию, там четко указано, когда употреблять лекарства и как это следует делать.

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Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун поясняет, что несоблюдение инструкции применения приведет к тому, что лекарство будет недейственным или принесет вред.

Вода в этом случае играет большую роль, ведь именно она улучшает усвоение лекарства.

— Вода – беспроигрышный вариант. Лучше выпейте полный стакан. Это улучшит усвоение лекарства, — отмечает Супрун.

Супрун добавляет, если нет воды, можно запивать препараты теплым чаем. На самом деле для большинства лекарств нет разницы, какой жидкостью вы их запиваете, но, по словам врача, лучше всего — вода.

Как другие напитки влияют на усвоение лекарства

Дело в том, что другие напитки (газированная вода, кофе, молоко и т.д.) могут препятствовать усвоению определенного лекарственного препарата. Таким образом выпитая таблетка не принесет никакой пользы.

Например, нельзя запивать лекарства газированными напитками. Особенно это касается препаратов, которые следует пить натощак. Такое лекарство не должно находиться в кислой среде, а сладкие газированные напитки как раз кислые.

— Кофе лучше не запивать, хотя строгого универсального запрета нет. Кофеин может взаимодействовать с рядом разрушающихся препаратов той же системой обезвреживания, что и кофе. Поэтому их одновременное потребление приведет к тому, что в крови будет много и кофеина, и лекарств. Внимательно читайте инструкцию и не пейте лекарства вместе с кофе, если это запрещено, — предупреждает Супрун.

Врач добавляет, что кофе запрещено употреблять одновременно с эфедрином, ведь это может слишком сильно стимулировать сердце.

Что касается молочных продуктов, Супрун отмечает, что они могут помешать усвоению антибиотиков ципрофлаксина или норфлаксина.

— Так что, если принимаете антибиотики, употребляйте молочные продукты как минимум спустя два часа, после того как выпили лекарство, — советует врач.

Также Супрун приводит пример препаратов, которые можно запивать только водой.

— Некоторые препараты, такие как резедронат (для лечения остеопороза) взаимодействуют с ионами кальция и железа. Поэтому их можно запивать только водой и принимать натощак, – отмечает Супрун.

Что касается алкоголя и лекарств, то здесь есть много нюансов. Конечно, запивать ним лекарство запрещено.

— Распространено мнение, что все антибиотики несовместимы с алкоголем. Но после длительных научных исследований стало известно, что алкоголь полностью несовместим только такими антибиотиками: цефамандол, цефоперазон, цефотетан и так далее, — говорит Супрун.

Врач добавила, что сочетание алкоголя с ними вызовет мгновенное опьянение, тошноту и другие симптомы. Дело в том, что это лекарство и алкоголь обезвреживают одинаковые ферменты.

Из-за увеличенной нагрузки они не успевают справиться с задачей обезвреживания алкоголя, поэтому опьянение наступает быстро и длится долго.