Людям, которые похудели, не рекомендуется делать комплименты по поводу их внешности. Они могут усугубить проблему, если человек имеет расстройство пищевого поведения.

Доцент кафедры общественного здравоохранения Университета Нью-Хейвена в Коннектикуте Элвин Тран объяснил, почему это не стоит делать.

— В этом случае мы непреднамеренно усугубляем или подтверждаем идеал худобы, который наше общество склонно подчеркивать и боготворить его, — отмечает он.

По словам Тран, замечания по поводу чьей-то потери веса или худощавого тела увековечивают глубоко укоренившуюся в обществе культуру питания и представление о том, что худоба — это хорошо по своей сути.

В то же время старший научный сотрудник и директор по исследованиям в ED Care Тамара Прайор рассказала, что лучше вместо этого другие способы взаимодействия, которые исключают комментарии по поводу их тел и внешнего вида.

Многие люди имеют расстройства пищевого поведения, даже не подозревая об этом. Это случается из-за того, что общество и соцсети навязывают различные стереотипы по поводу того, какой должна быть внешность. В стремлении за идеалом, люди начинают неправильно питаться, садятся на диету — и это приводит к нехорошим последствиям.