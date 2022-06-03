Почему не стоит ждать, когда закончится война – психотерапевт

Психотерапевт Олег Чабан рассказал о ментальном здоровье украинцев в военных реалиях.

– Главная наша потеря, что мы живем в безумной ситуации, которая называется войной. Но достижение, что оказывается можно жить. Мы прошли через многие эмоции, через панику, ужас, отчаяние. Непонятно, куда бросаться. Потом была эйфория, возбуждение, что оказывается мы побеждаем. Потом мы уже устали, была какая-то депрессия, когда это все закончится. И наконец мы втянулись, наше достижение, что мы продолжаем жить, – говорит эксперт.

Также он добавил, что появилась новая карта жизни с новыми реалиями, с новым пониманием, появилась новая вещь – ценность жизни. Это достигнуто с помощью постравматического роста, “когда человек прошел через “изнасилование” тела и души”.

Психотерапевт советует, что не нужно ждать, когда война закончится, а просто жить, наполнять жизнь смыслом, а также оценивать жизнь сегодня и строить планы. Именно это и помогает выжить в таких ситуациях.

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