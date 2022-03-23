Почему во время войны важно кормить малышей грудью

Во время войны в Украине женщинам важно продолжить кормить детей грудью.
Такое вскармливание способствует укреплению иммунитета ребенка.
— Для всех мамочек с младенцами сейчас очень важно не прекращать грудное вскармливание и не начинать давать прикорм малышам, которым еще не исполнилось полгода, — рассказали в UNICEF Ukraine.
В то же время важно владеть правильной информацией о грудном вскармливании.
Что нужно знать:
- Грудное молоко не исчезает из-за стресса. Понижение уровня окситоцина может замедлять его поток. В такой ситуации нужно успокоить мать.
- Младенцам до шести месяцев достаточно исключительно грудного молока для полноценного питания. Оно закрывает потребности в пище и жидкости.
- Даже если мать недоедает, она может кормить грудью. Это не влияет на выработку молока. Однако надо делать так, чтобы женщина питалась более сбалансированно.
- Использование бутылок может навредить ребенку. Он менее эффективно будет пить молоко из груди, а у женщин будет отсутствовать стимуляция.
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Несмотря на войну в Украине, женщины должны заботиться о своем физическом и психическом состоянии, ведь оно в значительной степени отражается на ребенке.
Источник: UNICEF Ukraine