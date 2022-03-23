Почему во время войны важно кормить малышей грудью

Во время войны в Украине женщинам важно продолжить кормить детей грудью.

Такое вскармливание способствует укреплению иммунитета ребенка.

— Для всех мамочек с младенцами сейчас очень важно не прекращать грудное вскармливание и не начинать давать прикорм малышам, которым еще не исполнилось полгода, — рассказали в UNICEF Ukraine.

В то же время важно владеть правильной информацией о грудном вскармливании.

Что нужно знать:

Грудное молоко не исчезает из-за стресса. Понижение уровня окситоцина может замедлять его поток. В такой ситуации нужно успокоить мать. Младенцам до шести месяцев достаточно исключительно грудного молока для полноценного питания. Оно закрывает потребности в пище и жидкости. Даже если мать недоедает, она может кормить грудью. Это не влияет на выработку молока. Однако надо делать так, чтобы женщина питалась более сбалансированно. Использование бутылок может навредить ребенку. Он менее эффективно будет пить молоко из груди, а у женщин будет отсутствовать стимуляция.

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Несмотря на войну в Украине, женщины должны заботиться о своем физическом и психическом состоянии, ведь оно в значительной степени отражается на ребенке.

Источник: UNICEF Ukraine