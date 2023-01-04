Защитник американской команды Буффало Биллз, 24-летний Дамар Хэмлин пережил остановку сердца и упал на поле во время первой четверти матча вечером в понедельник между Биллзом и Цинциннати Бенгалсом, сообщила его команда.

Что явилось причиной остановки сердца, неизвестно. Врачи возобновили работу сердца и спортcмен находится в больнице.

Что такое остановка сердца

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Остановка сердца является результатом электрических сбоев, заставляющих сердце внезапно перестать биться должным образом.

В случае остановки сердца смерть может наступить быстро, если немедленно не принять меры.

— Работу сердца можно восстановить, если провести сердечно-легочную реанимацию, а дефибриллятор шокирует сердце и восстановит нормальный сердечный ритм в течение нескольких минут, — сообщает Американская кардиологическая ассоциация.

По данным ассоциации в Соединенных Штатах ежегодно происходит более 350 тыс. остановок сердца вне больниц.

Внезапная, неожиданная потеря функции сердца также приводит к внезапной потере дыхания и сознанию.

Остановка сердца – это не то же самое, что сердечный приступ, хотя почти любое известное состояние сердца, включая сердечный приступ, может вызвать ее.

Еще одна неотложная ситуация, которая может привести к остановке сердца, commotio cordis — это нарушение сердечного ритма после удара в область непосредственно над сердцем в ключевой момент цикла сердцебиения.

Это происходит редко, но в основном это происходит у мальчиков и молодых мужчин во время занятий спортом. Американская кардиологическая ассоциация утверждает, что это главная причина смерти молодежного бейсбола в Соединенных Штатах обычно две-три в год.

Что такое инфаркт

В отличие от остановки сердца, сердечный приступ является проблемой кровообращения. Когда кровообращение блокируется или каким-то образом прекращается, и кровь больше не поступает в сердечную мышцу, это может повредить мышцу – это обычно называют сердечным приступом. Врачи могут называть инфарктом миокарда.

Закупорки, вызывающие сердечные приступы, в большинстве своем вызваны накоплением бляшек в артериях. Бляшки образуются, когда холестерин смешивается с жиром, кальцием и другими веществами в крови.

В сочетании эти элементы затвердевают, а затем могут разорваться, что приведет к образованию тромба. Большие тромбы могут полностью перекрыть ток крови по артерии.

Группы риска

В группе риска сердечных приступов находятся люди, имеющие высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление, диабет, ведут малоподвижный образ жизни, курят.

Не столь частой причиной сердечного приступа ассоциация считает спазм, вызванный табаком или, возможно, запрещенными наркотиками, такими как кокаин, теряющий сердечную мышцу. Разрыв артерии, хоть и редко, также может привести к сердечному приступу.

Сердечные приступы могут быть смертельными, но немедленная экстренная медицинская помощь часто может предотвратить серьезные последствия.

Распространенными признаками сердечного приступа являются:

дискомфорт или боль в груди;

дискомфорт в других областях верхней части тела: боли в одной или обеих руках, спине, шее, челюсти или животе;

одышка;

холодный пот;

тошнота;

головокружение.

Что такое сердечная недостаточность

Сердечная недостаточность – это состояние, которое возникает, когда сердце по сути насос не может эффективно выталкивать кровь через артерии и кровеносную систему к другим органам и тканям тела.

Застойная сердечная недостаточность, ухудшение общего состояния, означает, что поток крови от сердца через артерии замедлился, тогда как возвращающаяся к сердцу кровь через вены начала восстанавливаться, и вместе они вызывают застой – затор – в организме.

Результатом является отек или припухлость, как правило, на ногах и лодыжках, хотя отек может возникнуть где угодно на теле.

Сердечная недостаточность также ухудшает способность почек утилизировать воду и натрий, вызывая еще больший отек. Когда возникает отек легких, жидкость скапливается в легких и мешает дыханию.

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Условия, которые могут привести к сердечной недостаточности:

высокое кровяное давление,

диабет,

ожирение,

ишемическая болезнь сердца.

Сердечная недостаточность – это медицинское состояние, которое необходимо лечить, чтобы предотвратить сердечный приступ, угрожающий жизни, но не являющийся такой непосредственной угрозой для жизни, как сердечный приступ или остановка сердца.