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Почему нужно читать этикетки в супермаркетах и на что стоит обращать внимание

28 января 2022, 16:01
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
супермаркет
Источник: Pixabay

При покупке продуктов в супермаркетах важно внимательно читать этикетки, на них содержится важная информация о составе, энергетической ценности, сроках годности.

В Центре общественного здоровья рассказали, на какие данные следует обращать внимание.

Какая информация важна?

  • Дата выпуска, срок годности и условия хранения (даже самый полезный продукт теряет свою ценность, если срок его годности истек; кроме того, им можно даже отравиться).
  • Состав (важно обращать внимание на содержание вредных пищевых добавок, красителей, загустителей, консервантов, ароматов, разрыхлителей; чем больше их, тем меньше пользы будет нести продукт организму).
  • Соль и сахар (их могут содержать не только соленые или сладкие продукты, поэтому нужно быть внимательными, чтобы с на первый взгляд нейтральными продуктами в организм не попадало лишнее количество соли и сахара).
  • Энергетическая ценность (важно знать, какая калорийность продукта, а также сколько белков, жиров и углеводов в 100 г).
  • Метки “без глютена” и “без лактозы” (они не указывают на то, что продукт более полезный, такая пища создана для людей с невосприятием этих компонентов).
  • Метки “био”, “эко” (не нужно акцентировать на них внимание, а всегда читать состав, иногда производители могут добавлять их, чтобы продукт лучше продавался).
  • Контактные данные производителя (важно знать, где производится продукт; например, если он импортный, то покупателя должна насторожить информация о том, что его изготовили в Украине).
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Эти рекомендации позволят тщательнее подбирать полезные для здоровья продукты питания.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

Теги
Здоровое питание , Продукты , Супермаркет
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