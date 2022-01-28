28 января 2022, 16:01 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

При покупке продуктов в супермаркетах важно внимательно читать этикетки, на них содержится важная информация о составе, энергетической ценности, сроках годности. В Центре общественного здоровья рассказали, на какие данные следует обращать внимание. Какая информация важна? Дата выпуска, срок годности и условия хранения (даже самый полезный продукт теряет свою ценность, если срок его годности истек; кроме того, им можно даже отравиться).

(даже самый полезный продукт теряет свою ценность, если срок его годности истек; кроме того, им можно даже отравиться). Состав (важно обращать внимание на содержание вредных пищевых добавок, красителей, загустителей, консервантов, ароматов, разрыхлителей; чем больше их, тем меньше пользы будет нести продукт организму).

(важно обращать внимание на содержание вредных пищевых добавок, красителей, загустителей, консервантов, ароматов, разрыхлителей; чем больше их, тем меньше пользы будет нести продукт организму). Соль и сахар (их могут содержать не только соленые или сладкие продукты, поэтому нужно быть внимательными, чтобы с на первый взгляд нейтральными продуктами в организм не попадало лишнее количество соли и сахара).

(их могут содержать не только соленые или сладкие продукты, поэтому нужно быть внимательными, чтобы с на первый взгляд нейтральными продуктами в организм не попадало лишнее количество соли и сахара). Энергетическая ценность (важно знать, какая калорийность продукта, а также сколько белков, жиров и углеводов в 100 г).

(важно знать, какая калорийность продукта, а также сколько белков, жиров и углеводов в 100 г). Метки “без глютена” и “без лактозы” (они не указывают на то, что продукт более полезный, такая пища создана для людей с невосприятием этих компонентов).

(они не указывают на то, что продукт более полезный, такая пища создана для людей с невосприятием этих компонентов). Метки “био”, “эко” (не нужно акцентировать на них внимание, а всегда читать состав, иногда производители могут добавлять их, чтобы продукт лучше продавался).

(не нужно акцентировать на них внимание, а всегда читать состав, иногда производители могут добавлять их, чтобы продукт лучше продавался). Контактные данные производителя (важно знать, где производится продукт; например, если он импортный, то покупателя должна насторожить информация о том, что его изготовили в Украине). Читайте также: Пикантная курочка и чесночные креветки: диетические блюда из разных уголков мира Эти рекомендации позволят тщательнее подбирать полезные для здоровья продукты питания. Источник: Центр общественного здоровья Украины

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