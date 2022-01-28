При покупке продуктов в супермаркетах важно внимательно читать этикетки, на них содержится важная информация о составе, энергетической ценности, сроках годности.
В Центре общественного здоровья рассказали, на какие данные следует обращать внимание.
Какая информация важна?
- Дата выпуска, срок годности и условия хранения (даже самый полезный продукт теряет свою ценность, если срок его годности истек; кроме того, им можно даже отравиться).
- Состав (важно обращать внимание на содержание вредных пищевых добавок, красителей, загустителей, консервантов, ароматов, разрыхлителей; чем больше их, тем меньше пользы будет нести продукт организму).
- Соль и сахар (их могут содержать не только соленые или сладкие продукты, поэтому нужно быть внимательными, чтобы с на первый взгляд нейтральными продуктами в организм не попадало лишнее количество соли и сахара).
- Энергетическая ценность (важно знать, какая калорийность продукта, а также сколько белков, жиров и углеводов в 100 г).
- Метки “без глютена” и “без лактозы” (они не указывают на то, что продукт более полезный, такая пища создана для людей с невосприятием этих компонентов).
- Метки “био”, “эко” (не нужно акцентировать на них внимание, а всегда читать состав, иногда производители могут добавлять их, чтобы продукт лучше продавался).
- Контактные данные производителя (важно знать, где производится продукт; например, если он импортный, то покупателя должна насторожить информация о том, что его изготовили в Украине).
Эти рекомендации позволят тщательнее подбирать полезные для здоровья продукты питания.
Источник: Центр общественного здоровья Украины