Многие женщины сталкивается с усталостью во время беременности, особенно в первом и третьем триместрах.

Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) определили, какие процессы в организме провоцируют такие изменения.

Они провели эксперимент, правда на лабораторных мышах. Самок поместили в клетки с беговым колесом. До спаривания и наступления беременности они пробегали на нем от 7 до 13 км, после — едва 6 км. В то же время их производительность снижалась на протяжении всего периода вынашивания потомства и сократилась до 500 м.

Причиной быстрой утомляемости будущих мам ученые называют выработку гормона пролактина. Он не только участвует в формировании полового влечения, обеспечивает нормальное течение лактации, но и может влиять на физическую активность и выносливость во время беременности.

— Мы подтвердили, что высвобождение пролактина, вызванное спариванием, приводит к заметному снижению активности у мышей на ранних сроках беременности, и этот угнетающий эффект сохраняется в течение всей беременности и в первые несколько дней лактации, — отметил руководитель исследования Шэрон Ледман.

Ученые выяснили, что во время беременности у женщин уровень пролактина повышается от 10 до 20 раз. После рождения ребенка он остается высоким, а затем возвращается в норму.

Источник: eLife