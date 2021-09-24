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Почему беременные устают. Ученые назвали причину

24 сентября, 13:47 Людмила Грубнік
Почему беременные устают. Ученые назвали причину
Источник: Pexels

Многие женщины сталкивается с усталостью во время беременности, особенно в первом и третьем триместрах.

Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) определили, какие процессы в организме провоцируют такие изменения.

Они провели эксперимент, правда на лабораторных мышах. Самок поместили в клетки с беговым колесом. До спаривания и наступления беременности они пробегали на нем от 7 до 13 км, после — едва 6 км. В то же время их производительность снижалась на протяжении всего периода вынашивания потомства и сократилась до 500 м.

Причиной быстрой утомляемости будущих мам ученые называют выработку гормона пролактина. Он не только участвует в формировании полового влечения, обеспечивает нормальное течение лактации, но и может влиять на физическую активность и выносливость во время беременности.

— Мы подтвердили, что высвобождение пролактина, вызванное спариванием, приводит к заметному снижению активности у мышей на ранних сроках беременности, и этот угнетающий эффект сохраняется в течение всей беременности и в первые несколько дней лактации, — отметил руководитель исследования Шэрон Ледман.

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Ученые выяснили, что во время беременности у женщин уровень пролактина повышается от 10 до 20 раз. После рождения ребенка он остается высоким, а затем возвращается в норму.

Источник: eLife

Теги
вагітність , Наукові дослідження
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