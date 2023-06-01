О пользе воды для организма человека известно всем. Ведь мы на 50-86% состоим из воды. Поэтому важно постоянно поддерживать водный баланс.

Факты ICTV узнавали, почему важно пить воду и какое количество жидкости нужно выпивать каждый день.

Польза воды для организма человека

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Олег Швец отмечает, что более чем наполовину наше тело состоит из воды. Это незаменимое вещество, которое организм не может производить в достаточном количестве для повседневных нужд.

— Для обеспечения надлежащего функционирования организма воду нужно получать с едой и напитками. Кроме того, все органы и ткани постоянно нуждаются в воде, — добавляет врач.

Вода в нашем организме выполняет множество необходимых функций, среди них:

Транспортировка питательных веществ. Вода обеспечивает циркуляцию крови, которая переносит питательные вещества к клеткам и удаляет из них конечные результаты метаболических процессов.

Терморегуляция. Из-за большой теплоемкости вода ограничивает изменения температуры тела как в теплой, так и в холодной среде.

Смазывание. Вода помогает смазывать суставы и является важным элементом секретов, внутриклеточной и межклеточной жидкости организма, включая слюну, мочу и слизистую оболочку желудка, кишечника и дыхательных путей.

Амортизация. Защищает органы и ткани, помогая поддерживать форму клеток.

Улучшает здоровье кожи, ведь обезвоживание может снизить ее тургор и вызвать сухость.

Кроме того, потребление большого количества воды увеличивает чувство сытости и, следовательно, помогает снизить ежедневное потребление калорий.

— На самом деле, взаимосвязь между водой и потерей веса частично объясняется ее термогенным эффектом, который вызывает энергозатраты, необходимые для согревания холодной воды в пищеварительном тракте после употребления. Исследования показывают, что термогенез, вызванный водой, может увеличить скорость метаболизма у взрослых на 24-30%, и этот эффект длится около 60 минут. Так, увеличение ежедневного потребления воды на 1,5 литра приводит к сжиганию дополнительных 48 ккал, — говорит Швец.

По словам врача, каждый день организм теряет воду из-за пота, дыхания, мочи и стула. Если вы не пьете достаточно воды в течение дня, чтобы компенсировать эти потери, это может привести к обезвоживанию, что связано со многими вредными последствиями для здоровья.

Например, обезвоживание снижает умственную деятельность. Когда мы не получаем достаточное количество воды, то выполнение умственных задач (запоминание или усвоение новой информации) становится трудным.

— Легкое обезвоживание, соответствующее 1-2% массы тела, может негативно повлиять на бдительность, концентрацию, кратковременную память и физическую работоспособность.

Для улучшения умственной активности часто рекомендуют выпить стакан воды после пробуждения. Однако последствия легкого обезвоживания можно устранить, выпив воду в любое время дня.

— Водный баланс предполагает, что организм должен получать столько же воды, сколько теряет. Именно поэтому, чтобы поддерживать здоровье организма и водный баланс, необходимо ежедневно употреблять хотя бы минимальное количество чистой воды, — уверяет диетолог.

И конечно, стоит помнить о том, что чай, сок, компот, кисель и другие виды сладких напитков не заменяют воду. В них добавляют сахар, а это уже еда. А, например, кофеин в большом количестве обладает мочегонным действием. Поэтому чая и кофе лучше употреблять не более 3-4 чашек в день, не забывая при этом о сырой питьевой воде.

Сколько нужно выпивать воды каждый день

Чтобы организм нормально функционировал, ежедневно нужно выпивать несколько стаканов чистой воды.

Для каждого человека суточная потребность воды индивидуальна — около 20-30 мл жидкости на каждый килограмм веса.

Например, если ваш вес 60 кг, то за день вы должны потребить 1,2-1,8 л воды, а при весе 90 кг – 1,8-2,7 л воды.