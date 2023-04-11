Каждый мечтает о стройном и подтянутом теле. Самой распространенной проблемой как у женщин, так и мужчин, являются лишние сантиметры на животе и боках.

В погоне за идеальной фигурой люди прибегают к радикальным средствам: голодают, сидят на диетах, проводят многочасовые тренировки и постоянно презирают себя.

Однако жировые отложения в зоне живота далеко не всегда связаны с неправильным питанием или отсутствием спорта.

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Часто причиной накопления жира является чрезмерный уровень кортизола — гормона, вырабатываемого в организме во время стрессовых ситуаций.

Более того, именно кортизол определяет, из каких источников организм будет черпать энергию в стрессовых ситуациях – из жиров, углеводов или белков.

Чрезмерный уровень кортизола довольно часто становится причиной появления жировых отложений в области талии, поэтому появляется так называемый кортизоловый живот.

Факты ICTV узнавали, что такое кортизоловый живот, почему он появляется, как его убрать и когда следует обращаться к врачу.

Что такое кортизоловый живот и почему он появляется

Врач-эндокринолог, диетолог Светлана Павлюк отмечает, что одной из причин появления чрезмерных жировых отложений на животе является стресс.

Под действием стресса вырабатывается гормон кортизол, который влияет на увеличение висцерального жира. Вот почему такой живот у женщин часто называют кортизоловым, стрессовым или гормональным.

— Это также психосоматика: во время стресса жир на животе выступает как спасательный круг, создающий вокруг его обладательницы подушку безопасности, — добавляет врач.

Кортизол — глюкокортикоидный стероидный гормон, вырабатываемый надпочечниками и являющийся жизненно необходимым для осуществления многих биохимических реакций.

Именно кортизол сужает сосуды, регулирует уровень глюкозы в крови, поддерживает стабильность нервной системы, защищает от инфекций, обеспечивает лучшую работу печени и головного мозга, контролирует артериальное давление.

Обычно кортизол выделяется в больших количествах на фоне регулярных переживаний и оседает в виде жира на животе, ведь эта область в четыре раза чувствительнее к кортизолу, чем жировые клетки в других частях тела.

О повышенном уровне кортизола свидетельствуют:

увеличение объема живота;

тонкие конечности (относительно живота);

горб с наростом жировой ткани в области спины;

растяжки на животе;

микрогематомы и гематомы.

Кроме того, чрезмерное повышение гормона стресса чревато не только появлением стойкого жира в области живота, но и сахарным диабетом, ослаблением иммунитета, хронической усталости, депрессии, проблем со сном и сбоями в работе сердца и сосудов.

Также кортизол уменьшает количество коллагена в организме, что сразу сказывается на коже (преждевременное старение), волосах и ногтях (ломкость и сухость).

Соответственно, кортизоловый живот — это реакция организма на чрезмерное производство гормона стресса и одно из последствий повышенного уровня кортизола.

Помимо стресса на появление кортизолового живота влияет:

чрезмерное употребление кофе;

отсутствие физических нагрузок;

не полноценный сон;

голодание или чрезмерные нагрузки.

Как избавиться от кортизолового живота

Для этого необходимо снизить уровень кортизола в организме.

Нутрициолог Юлия Сквирид дает несколько советов, которые помогут уменьшить уровень стресса в организме. Для этого необходимо:

Проанализировать свой образ жизни. Отвлечься, заняться чем-то полезным. Важно научиться расслабляться, отпускать тревожные мысли, настраиваться на позитив. Спать не менее 7-8 часов в сутки: здоровый сон — необходим для организма! Поддерживать активность в течение дня. Регулярные физические нагрузки умеренной интенсивности. Больше гулять на свежем воздухе. Питаться сбалансировано, разнообразно, выбирая цельные и качественные продукты. Убедиться, что в рационе достаточно белковых продуктов. Пить достаточно воды. Принимать успокаивающие препараты под наблюдением врача.

Также важно обратиться к врачу и сдать все необходимые анализы. Только квалифицированный врач сможет диагностировать чрезмерное производство кортизола и поможет справиться с проблемой!