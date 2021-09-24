Пандемия коронавируса, пока победно шествующая по миру, заставила людей все чаще оглядываться назад. Ведь что-то подобное уже было в истории, и нам удавалось побеждать страшные болезни, которые казались неизлечимыми… Некоторые, как заявляла ВОЗ, сгинули навсегда. Значит, это возможно!

Впервые в истории человечества 40 лет назад Всемирная организация здравоохранения признала окончательную победу над черной оспой — болезнью, которая истребляла миллионы, а тех, кто выживал, ужасно калечила.

История победы над черной оспой изобилует драматическими и детективными деталями. Заведующая референс-лабораторией исследования особо опасных патогенов Центра общественного здоровья МОЗ Украины Наталья Выдайко рассказала Фактам ICTV, как это было и действительно ли черная или, точнее, натуральная оспа исчезла навсегда.

История победы

В 1980 году на Ассамблее Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прозвучало официальное объявление о полном искоренении Variola vera — натуральной (или черной) оспы. Соответственно, была прекращена и обязательная противоосспенная вакцинация.

Пока это единственная инфекционная болезнь (и хочется верить, не последняя), которую удалось полностью искоренить, уничтожив сам возбудитель. Здесь действительно есть, чем гордиться. Правда, для нелегкой победы понадобились века и… глобальная общая вакцинация.

Натуральная оспа — инфекционное заболевание, его вызывает вирус Variola. Черной болезнь прозвали потому, что одним из основных симптомов была специфическая сыпь — твердые пузырьки, наполненные жидкостью черного цвета. В прошлом эта болезнь распространялась по всему миру.

Смертность от нее была очень высокой — более 40 процентов. Согласно летописям, с IV по VIII века нашей эры из-за эпидемий оспы, к примеру, население Китая и Кореи уменьшилось на четверть, Японии — на 40%. В XVII-XVIII веках в Европе из-за этой болезни ежегодно умирало до 1,5 млн человек.

Натуральная оспа передавалась от человека к человеку воздушно-капельным путем с мелкими капельками слюны, даже с дыханием больного (как при гриппе), либо в результате прямого контакта с зараженным. Вирус проникал в организм человека через слизистые оболочки рта, носа и глаз. Внедрялся и начинал размножаться в лимфатических узлах, селезенке и костном мозге.

У больного повышалась температура, появлялась рвота, головные боли и боли в спине. Все тело покрывалось язвами, которые вскоре превращались в пузырьки, затем твердели и покрывались коркой. Только через 3-4 недели после заражения кровавые корки отпадали. Это означало, что человеку повезло, он оставался жить, хотя и навсегда изуродованный ужасными рубцами и часто совершенно слепой.

Натуральная оспа занимает особое место в истории борьбы человечества с инфекционными болезнями — именно против этой смертельной болезни была создана первая в истории вакцина. И благодарить за это надо… коров. Даже спасительную инъекцию назвали латинским словом vacca — корова.

Первая вакцина

Медики давно заметили, что люди, которые непосредственно контактировали с крупным рогатым скотом, не болели черной оспой, даже когда вокруг бушевала эпидемия. Как потом оказалось, пастухи коровьих стад имели иммунитет против натуральной оспы, поскольку переболели коровьей оспой, не представляющей смертельной угрозы для человека.

Однако только в XVIII веке английский врач Эдвард Дженнер начал прививать коровью оспу людям — просто набирал в шприц гнойное содержимое из пузырьков больных коров и вводил его больным пациентам. Авантюра? В какой-то мере, да. Но все-же больные выживали и избегали уродливых отметин на теле!

Только через 20 лет врач решился использовать для спасительных инъекций материал не больных животных, а уже привитых коровьей оспой людей. Первую такую прививку Дженнер сделал 14 мая 1796 маленькому мальчику, которого надо было срочно спасать, и фактически положил начало массовой вакцинации. Вакцинацию, как предотвращение натуральной оспы, признали и оценили.

Всемирная вакцинация

В 1967 году ВОЗ объявила массированную кампанию по борьбе с оспой. Вакцинация против смертельной болезни охватила самые отдаленные уголки планеты. Результаты впечатлили.

Сама природа вируса помогла человечеству ликвидировать заболевание, ведь человек — единственный хозяин Variola, а вне человеческого организма, в окружающей среде, этот вирус может выживать очень короткое время. Поэтому прервать эпидемический цепочку натуральной оспы оказалось гораздо легче, чем при зоонозных болезнях, когда в процессы вовлечены животные, птицы, насекомые, членистоногие и другие.

Через 10 лет после начала противооспенной кампании Всемирная организация здравоохранения была уже готова объявить: одна из самых страшных болезней человечества побеждена! Но тут произошло событие, не только отодвинувшее во времени обнародование победных реляций, но и поставившее кучу вопросов, ответы на которые до сих пор так и не удалось получить.

Последняя жертва черной оспы

В 1978 году натуральной оспой неожиданно заболела 40-летняя фотограф кафедры анатомии медицинского факультета Бирмингемского университета. Как она заразилась? Почему? Кто в этом виноват? И теперь, спустя 43 года после трагического случая, нет однозначных ответов. Действительно, в университете была лаборатория, где исследовали вирус натуральной оспы. И никто из сотрудников, непосредственно этим занимавшихся, не заболел!

Как же вирус поразил медицинского фотографа? Общественность требовала разобраться и наказать виновных. Люди боялись, что смертоносный вирус может и дальше заражать. Профессор — именитый и авторитетный ученый, который непосредственно руководил лабораторией, где изучали смертоносный вирус, покончил жизнь самоубийством, хотя его вина подтверждена не была.

Медики вакцинировали более 500 контактировавших или тех, кто потенциально мог контактировать с больной. В очень легкой форме заболела только мать пациентки, но вскоре выздоровела. Сама фотограф полностью потеряла зрение, у нее отказали почки, развилось воспаление легких, и женщина умерла. В истории медицины медицинский фотограф Дженет Паркер останется последней жертвой черной оспы.

Надежна ли охрана

В 1999 году ВОЗ потребовала полностью уничтожить вирус натуральной оспы во всех лабораториях мира, но затем было принято решение все же оставить образцы вируса, чтобы иметь возможность его изучать. В наши дни вирус натуральной оспы сохраняется только в двух научно-исследовательских центрах мира: в России, в Научном центре вирусологии и биотехнологии “Вектор”, и в США в Центре по контролю и профилактике заболеваний.

ВОЗ постоянно контролирует соблюдение требований биобезопасности и биозащиты в этих центрах: фиксируются все процедуры, проводятся аудиты, инвентаризации, максимально ограничен круг исследователей, имеющих доступ к соответствующим помещениям и разрешений на работу с вирусом. Лаборатории, где содержится вирус, соответствуют требованиям максимального уровня безопасности BSL4.

Однако сомнения относительно происхождения коронавируса заставляют снова ставить вопрос о надежности систем биологической защиты лабораторий. Совсем недавно, в 2014 году, в американском штате Мэриленд в одной из научных лабораторий неожиданно обнаружили несколько ампул с возбудителем натуральной оспы.

Прошло более 20 лет с тех пор, как работы с вирусом оспы здесь прекратились. Скорее всего, инвентаризация биоматериала в лаборатории не проводилась много лет. Опасная находка побудила к применению чрезвычайных мер реагирования. Лабораторные профессионалы в сопровождении полицейских в 4 часа утра одновременно позвонили в двери всех (!) сотрудников этой лаборатории, даже тех, кто уже давно не работал там, и провели обыски.

К счастью, событие завершилась без ужасных последствий и стало уроком и предостережением: небрежность при работе с опасными патогенами недопустима.

Действительно, натуральная оспа как заболевание ликвидирована, однако остается реальным предметом дальнейшего изучения. Все люди, рожденные после 1979 года, не имеют иммунной защиты от нее. Ученые понимают масштабы ужасных последствий, если вирус каким-то образом сможет вернуться в человеческую популяцию, и продолжают работу, чтобы быть готовыми к своевременному и эффективному реагированию.