Дискомфорт в спине периодически испытывает каждый из нас. Однако следует различать виды боли, чтобы вовремя обратиться к квалифицированному специалисту. Она может быть механической и воспалительной.

Об этом рассказала Фактам ICTV врач-ревматолог Елизавета Исакова в программе Есть здоровый вопрос.

— Если пациент описывает утреннюю скованность, боль после сна, это указывает на воспалительный процесс, который лечит ревматолог. А если человек чувствует боль после определенных физических нагрузок, лучше обратиться к неврологу, — отметила врач.

Не стоит заниматься самолечением, когда человек чувствует боль, припухлость, покраснение и местную температуру в области сустава, поскольку это может быть ревматоидный артрит.

Сейчас смотрят

Неврология и ревматология очень тесто контактируют друг с другом. По словам врача, бывает так, что у одного пациента есть неврологические и ревматологические проблемы. Тогда они вместе разрабатывают этапы лечения пациента.

Ревматолог — это врач, который занимается лечением системных болезней вместе с болезнями суставов, ревматизмом, подагрой, волчанкой и др. Во время системных заболеваний поражаются несколько органов и систем организма.

— Даже ревматоидный артрит, который все привыкли считать просто болезнью суставов, на самом деле может влиять и на внутренние органы, — добавила ревматолог.

Псориатический артрит

Псориатический артрит — это заболевание, при котором воспаляются суставы, в частности, чаще всего у людей, больных псориазом.

Основные признаки псориатического артрита — это боль в суставах и припухлость, деформация суставов, изменение цвета кожи на пораженном участке, утолщение пальцев, повышение местной температуры.

Подробнее о симптомах псориатического артрита читайте на Фактах ICTV.