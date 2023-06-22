Всем известно о важности употребления достаточного количества воды в течение дня.

Вода выполняет множество необходимых функций в организме человека, в частности, транспортирует питательные вещества, улучшает здоровье кожи, защищает органы и ткани и тому подобное. Поэтому важно постоянно поддерживать водный баланс.

Многие люди задаются вопросом — есть ли разница, какую воду пить? Например, кто-то любит употреблять кипяченую, фильтрованную или газированную воду.

Можно ли пить кипяченую воду и как она влияет на организм — Факты ICTV спросили у врача-гастроэнтеролога и терапевта Станислава Кравчука.

Кипяченая вода: польза и вред

По словам врача Станислава Кравчука, кипячение уничтожает большинство микроорганизмов, которые могут присутствовать в воде, тем самым уменьшая риски инфекционных заболеваний.

— Такая вода безопасна для потребления. Кроме того, пить кипяченую воду можно без ограничений, — добавляет врач.

Гастроэнтеролог подчеркивает, что кипяченая вода безопасна для потребления, и ее употребление не несет негативных последствий для здоровья, если она не содержит других загрязнений или ядовитых веществ.

— Важно пить достаточное количество жидкости для обеспечения нормального функционирования организма. Любая безопасная вода, включая воду из крана после кипячения, может удовлетворить потребности организма в жидкости, — добавляет Кравчук.

Однако учитывайте качество воды, поскольку некоторые источники могут содержать загрязнения. По словам врача, это особенно актуально для регионов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.

Какая вода лучше — кипяченая, бутилированная или фильтрованная

Выбор между бутилированной, фильтрованной или кипяченой водой зависит от ваших личных предпочтений и качества местных источников воды.

— Конечно, бутилированная вода проходит дополнительную обработку и может быть удобной в случаях, когда доступ к безопасной воде ограничен, — говорит Кравчук.

А фильтрованная вода может уменьшить количество определенных компонентов, однако важно регулярно поддерживать и очищать фильтр, поскольку там тоже образуется биопленка из бактерий.

— Кипяченая вода является безопасным вариантом, но во время процесса охлаждения существует высокая вероятность повторного заражения, особенно если руки или посуда грязные, — добавляет врач.

Кравчук отмечает, что летом бактерии размножаются чрезвычайно быстро, и кипяченая вода может быстро загрязниться без сохранения санитарных норм, даже несмотря на кипячение в течение 20 мин.