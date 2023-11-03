Возврат лекарств в аптеку после покупки. Можно ли в Украине вернуть лекарства в аптеку после покупки 2023 – рассказал провизор в комментарии Фактам ICTV.

Подлежат ли лекарства обмену или возврату

Периодически возникают случаи, когда покупатели хотят вернуть или обменять приобретенные лекарства. Провизор Оксана Меленчук прокомментировала, как это возможно сделать.

По ее словам, базово возврат лекарственных препаратов в аптеку запрещен. Дело в том, что лекарства, согласно Постановлению №172 КМУ, внесены в перечень товаров, не подлежащих обмену или возврату.

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В каких случаях разрешен возврат и обмен лекарств

Однако законом предусмотрены случаи, когда вернуть приобретенные лекарства в аптеку все же можно, когда товар возврату подлежит. Это возможно в ситуации, если вам продали препараты, срок годности которых истек, или они изначально были ненадлежащего качества.

По словам провизора, такие случаи все же имеют место, несмотря на то, что лекарственные средства в аптеках довольно тщательно осматривают и убирают с полок просроченные препараты.

Тогда покупатель вправе потребовать от продавца вернуть потраченные средства. Также покупателю могут заменить товар на аналогичный при его согласии.

Как сделать возврат лекарство в аптеку

Чтобы вернуть лекарственный препарат в аптеку, потребуется:

фискальный чек об оплате;

доказательство ненадлежащего качества товара, которым может служить заключение соответствующей экспертизы.

Официальным органом, который контролирует качество медицинских препаратов, является Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Если же речь идет о медицинской технике для личного использования, то здесь работают обычные правила возврата и обмена непродовольственных товаров.