Многие до сих пор считают, что любая зависимость — это просто пагубная привычка, которая приносит определенное удовольствие. Поэтому достаточно понять всю ее вредность, напрячь силу воли, и со всем можно справиться. Да, не сразу, но можно!

Действительно ли это так? Специалисты, занимающиеся и изучающие эту проблему, возразят.

И дело здесь не в отсутствии силы воли, а в нашем мозге.

Как же формируется пагубный круг зависимости?

Наш мозг реагирует на полезные и приятные для нас вещи или события выбросом химических веществ — нейромедиаторов. Именно эти вещества образуют “систему вознаграждения”, которая побуждает нас повторять желаемое для организма поведение.

Так, например, вкусная еда стимулирует выброс целого коктейля из различных нейромедиаторов. И мы чувствуем удовольствие и стремимся снова повторить это ощущение.

Употребление психоактивных (наркотических) веществ действует по тому же принципу. Но в какой-то момент возникает зависимость, что приводит к тому, что наркотики становятся приоритетом.

Их поиск и употребление формирует основной интерес человека в жизни. А это уже индикатор зависимости.

Почему в случае удовольствия от вкусной еды этого не происходит?

Потому что мозг по-разному воспринимает удовольствие.

Постоянное употребление психоактивных веществ может вызвать изменения в работе определенных участков головного мозга, которые отвечают за удовольствие, стресс, мотивацию и тому подобное.

Изменения охватывают весь мозг, в частности префронтальную кору, базальные ганглии, миндалину и тому подобное.

Миндалина — это главный центр обработки наших эмоций, который отвечает за стрессовые ощущения, такие как раздражительность и тревожность. Поэтому зависимость от психоактивных веществ всегда сочетает стресс и удовольствие, которые взаимно усиливают друг друга.

Базальные ганглии играют важную роль в положительных формах мотивации, а также участвуют в формировании привычек и распорядка дня. Эти области образуют ключевой узел того, что иногда называют “схемой вознаграждения” мозга. Наркотики чрезмерно активируют эту часть мозга, вызывая эйфорию от наркотиков.

Но при постоянном употреблении ганглии адаптируются к присутствию нарковещества, уменьшая чувствительность и затрудняя ощущение удовольствия. Что требует увеличивать дозу еще и еще.

Префронтальная кора обеспечивает способность думать, планировать, решать проблемы и принимать решения. Эта часть мозга созревает последней, что делает подростков наиболее уязвимыми к употреблению наркотиков.

Мы рассмотрели лишь некоторые части мозга, однако он поражается весь, из-за чего нейротоксическое воздействие на центральную нервную систему человека является значительным.

Нейротоксическое действие различных наркотиков разное, но в большинстве случаев оно приводит к бреду, расстройствам сна, настроения и когнитивным нарушениям.

Поэтому советы и наставления даже самых родных людей, такие как “надо взять себя в руки”, не помогают. Поскольку вопрос не в силе воли, а в сложных биохимических процессах в мозге, которые меняют поведение, желания и приоритеты человека.

Стресс, который испытывает организм зависимого человека при отсутствии необходимой дозы препарата, может быть чрезвычайно сильным, его называют абстиненцией. Человек готов абсолютно на все, чтобы избавиться от этого состояния.

Итак, если коротко подытожить, самостоятельно прекратить употребление наркотиков сложно, почти невозможно. Более действенным, с точки зрения результата, является обращение за лечением.

Источник: Центр громадського здоров’я України