Чем заменить прокладки во время войны

Из-за войны в Украине может возникнуть ситуация, когда нет возможности приобрести средства интимной гигиены для женщин. Однако это не повод не заботиться о своем интимном здоровье.

Чем заменить прокладки и тампоны в таком случае, разбирались Факты ICTV.

– Гигиена должна быть, – говорит врач-гинеколог Светлана Расевич.

По ее словам, во время войны и дефицита можно использовать многоразовые прокладки с возможностью постирать.

Их можно приобрести, а также сделать своими руками.

Как сшить многоразовую прокладку

Материалы:

картон

любая водонепроницаемая ткань (оксфорд, таффета, дюспо);

фланель;

хлопок;

марля;

нити.

Изготовление:

Из картона вырезать прокладку нужной формы, ориентироваться на личные размеры.

С помощью нее вырезать заготовки из тканей – по одной из оксфорда, хлопка, две из фланели и одна из марли, но в шесть слоев.

Соединить две заготовки с фланели изнаночной стороной наружу, сшить их, оставив отверстие для вкладки. Они могут быть с крыльями, а могут быть без них.

Изготовить вкладыш, для этого сшить другие ткани – оксфорд внизу, посередине хлопок, сверху марля. Их делаем без крыльев.

Вставить вкладку в прокладку.

Оксфорд не даст жидкости протекать, фланель не будет вызывать раздражение, его лучше брать темного или яркого цвета.

Стирать прокладку следует после каждого использования. По возможности можно попытаться заменить вкладку.

Альтернативой может служить менструальная чаша или тампон. Однако их нужно регулярно менять.

— Тампоны и менструальные чаши – не самое удобное средство гигиены во время войны. Их важно своевременно менять, чтобы не случился синдром токсического шока, — отмечают специалисты.

Очень важно регулярно мыться, делать это стоит при любой возможности.