Согласно исследованию Центра безопасности здравоохранения Джонса Хопкинса, мир все еще не готов встретить во всеоружии следующую возможную пандемию. Впрочем, большинству стран угрожают серьезными последствиями даже небольшие вспышки инфекционных болезней.

Научный анализ показал, что практически ни одна страна не достигла оптимальных показателей индекса глобальной безопасности в области здравоохранения Global Health Security.

Речь идет о готовности к различным чрезвычайным ситуациям и проблемам в области здравоохранения, исследованной Инициативой по ядерной угрозе и Центром безопасности здравоохранения Джонса Хопкинса при Школе общественного здравоохранения Блумберга.

— Индекс GHS 2021 года продолжает показывать, что все страны по-прежнему испытывают недостаток в некоторых критически важных сферах, — говорится, в частности, в сообщении.

В нем также отмечается, что подобная неготовность значительно ослабляет способность эффективно реагировать не только на Covid—19, но и на будущие эпидемии и пандемии.

Средний балл страны в 2021 году составил 38,9 из 100, он практически не изменился по сравнению с 2019 годом.

Наивысший общий балл — чуть менее 76 — достигнут США. Украина — на 83 месте с общим балом в 38,9 (+2,0 по сравнению в предыдущим показателем). Всего в рейтинге — 195 мест.

Самая проблемная область готовности — предотвращение появления новых патогенов, подобных коронавирусу. Глобальный средний показатель предотвращения появления или выброса патогенов составляет 28,4 из 100, что делает эту категорию самой низкой в рейтинге GHS.

Напомним, что эксперты научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям Великобритании пришли к выводу, что Covid-19, вызвавший пандемию в марте 2020 года, будет представлять опасность для мира еще по меньшей мере в течение пяти лет — до 2026 года.