Наши защитники сталкиваются на фронте не только с вражескими пулями, но и тяжелыми болезнями. Не обходит их и Covid-19. А эта коварная инфекция может унести жизнь за два-три дня.

55-летнему Михаилу не повезло вирус догнал его в холодных окопах.

Высокая температура держалась у военного почти месяц. Сначала мужчину доставили в военный госпиталь, но ему становилось все хуже.

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В тяжелом состоянии он попал в инфекционную больницу Днепра. Организм мужчины уже был истощен жаром, а легкие поражены на 80%. А время шло.

Михаил проходил интенсивное лечение под постоянным наблюдением специалистов. Вся родня мужа эвакуировалась за границу и не могла приехать к больному, поэтому с этим врагом он остался один на один.

Невозможно представить, что пережили его родные, когда не могли даже увидеть Михаила. Все что им оставалось — ежедневно звонить врачам, чтобы узнать хоть что-нибудь о его состоянии.

Крепкой опорой для больного стал медицинский персонал. Врачи окружили его заботой и попечительством. Медсестры не оставляли больного ни на миг. Даже кормили из ложки.

Но большая сила воли, большое желание жить и огромная поддержка врачей помогли Михаилу победить в этой борьбе.

Источник: Днепровский горсовет

Фото: Днепровский горсовет