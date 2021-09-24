Недавно опубликованное исследование ученых университета Уэйна в США показало, что женщины, заразившиеся Covid-19 во время беременности, подвергаются значительно более высокому риску развития преэклампсии — основной причины материнской и младенческой смертности во всем мире.

Преэклампсия — это внезапное повышение артериального давления после 20 недели беременности. Предупреждающие признаки преэклампсии, помимо повышенного артериального давления, могут включать головные боли, отек лица и рук, нечеткость зрения, боль в груди и одышку. Хотя состояние может проявиться в течение нескольких часов, некоторые женщины сообщают о незначительных симптомах или их отсутствии.

Исследователи заявили, что их систематический обзор показывает, что у женщин с SARS-CoV-2 во время беременности вероятность развития преэклампсии на 62% выше, чем у тех, у кого не было инфекции во время беременности.

— Эта тенденция была удивительно последовательной во всех заранее определенных подгруппах, — отметил профессор молекулярного акушерства и генетики Роберто Ромеро.

По его словам, как бессимптомная, так и симптоматическая инфекция значительно увеличивает риск преэклампсии. Однако вероятность развития преэклампсии была выше среди пациентов с симптоматическим заболеванием, чем среди бессимптомных.

По оценкам Фонда преэклампсии, это заболевание является причиной 76 тыс. материнских и более 500 тыс. младенческих смертей каждый год. Патология может повлиять на печень, почки и мозг. У некоторых матерей развиваются судороги (эклампсия) и внутричерепное кровоизлияние, что является основной причиной летальности. У некоторых женщин развивается слепота.

Дети матерей с преэклампсией также страдают от этого состояния, у них может развиться задержка внутриутробного развития или наступить умереть в утробе.

Чем раньше заболевание начнется во время беременности, тем хуже для ребенка и матери. Женщины с преэклампсией часто не ощущают ее, пока состояние не станет тяжелым и опасным для жизни.

Хотя необходимы дальнейшие исследования для определения физических механизмов между инфекцией Covid-19 и преэклампсией, авторы говорят, что медицинские работники должны знать об этой связи и внимательно следить за беременными женщинами, которые инфицированы, для раннего выявления опасной патологии.