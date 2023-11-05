Международная команда ученых предупреждает, что следующая пандемия будет спровоцирована смертельным вирусом, вызывающим отек мозга. По словам исследователей, уровень смертности будет гораздо выше, чем от Covid-19, и правительства, возможно, не готовы справиться с этой угрозой.

Уровень смертности до 75%

Эксперты предупреждают, что следующая пандемия может стать самой заразной и разрушительной в истории.

Ученые объяснили свои прогнозы на примере вируса Нипах, который способен инфицировать клетки, выстилающие центральную нервную систему и жизненно важные органы. Вспышка этого вируса произошла недавно в Индии.

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Нипах принадлежит к семейству парамиксовирусов, включающему более 75 вирусов, в том числе эпидемический паротит, корь и инфекции дыхательных путей.

Отмечается, что в то время как уровень смертности от Covid-19 составляет менее одного процента, у вируса Нипах он достигает от 40 до 75%.

Сложности с разработкой вакцин

По словам ученых, такие вирусы, как грипп и Covid-19, быстро меняют форму, способны мутировать и адаптироваться. Между тем, парамиксовирусы не мутируют по мере распространения, но, тем не менее, стали очень хорошо передаваться среди людей.

— Только представьте, если бы появился парамиксовирус, который был бы столь же заразен, как корь, и столь же смертоносен, как Нипах, — отметил в своем заявлении доцент Университета Торонто Майкл Норрис.

По словам ученых, высокий уровень смертности также затрудняет разработку методов лечения и вакцин против парамиксовирусов.

Отмечается, что в Индии произошла четвертая за пять лет вспышка смертельного вируса Нипах, вызывающего отек мозга. Заразились шесть человек, двое из них умерли.

Хотя в этом случае вирус удалось быстро сдержать, аналитики предупреждают, что его быстрое распространение подчеркивает опасность сосредоточения внимания только на его сдерживании в качестве меры против болезни.