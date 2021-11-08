Несмотря на то, что ситуация с вакцинацией от коронавируса среди работников сферы образования выглядит не столь удручающе – привито более 92%, все же нескольким десяткам тысяч из них грозит отстранение от работы. Об этом Фактам ICTV сообщил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.

Речь идет о почти 50 тыс. работниках школ, их которых подавляющее большинство – педагоги.

— Вопрос отстранения – не в компетенции министерства образования. Это юрисдикция министерства экономики, которое разослало соответствующее распоряжение об общих требованиях и касается не только работников образования, — отметил Юрий Кононенко.

Согласно этому распоряжению, отстранение происходит на период пока не будет устранена его причина. То есть, если работник сделает прививку хотя бы одной дозой, он сможет вернуться к исполнению своих обязанностей.

По словам представителя Минобразования, период, на который работник будет отстранен, не оплачивается. Поскольку трудовое законодательство гласит: оплата производится только по факту выполненной работы. А если такой работы нет, то и на зарплату рассчитывать не приходится.

Правда, возможны нюансы в виде специальных пунктов коллективных договором, где могут быть оговорены такие ситуации. Тогда вопрос оплаты решается согласно этим договорам.

Юрий Кононенко также сообщил, что количество вакцинированных учителей увеличивается каждый день примерно на один процент. Хотя здесь нужно учитывать, что есть определенное число людей, которые по медицинским показаниям не могут быть вакцинированы.

Что же касается работников сферы высшего образования, то здесь показатель вакцинированных немного ниже, чем у их школьных коллег – чуть больше 80%.