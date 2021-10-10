Раньше санитарные врачи страны 10 октября отмечали свой профессиональный праздник – День санитарно-эпидемиологической службы Украины.

Мы решили вспомнить, что СЭС в свое время была мощной, разветвленной структурой, которая обеспечивала эпидемиологическое благополучие в стране. Как сейчас это актуально звучит — эпидемиологическое благополучие!

Но так случилось, что в эпидемию, а затем и в пандемию коронавируса, мы вступили уже без этой службы. Она была ликвидирована, причем дважды. В 2014-м и в 2017 году. Формально, как говорят специалисты службы, за коррупционные деяния. А на самом деле хотели перестроить по зарубежным стандартам, да тут случился коронавирус.

Власть быстренько восстановила должность главного государственного санитарного врача, обещая также восстановить и службу, да еще и по европейским стандартам. А пока обязанности СЭС разделили между тремя структурами.

Чем занималась такая важная государственная структура, как Санитарно-эпидемиологическая служба, и как бы она отреагировала на пандемию, Фактам ICTV рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, которая много лет занимала должность заместителя главного государственного санитарного врача Украины.

— Санитарно-эпидемиологическая служба принимала непосредственное участие в формировании государственной политики в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и реализации государственной политики в этой области, — отметила Людмила Мухарская. – Мы разрабатывали нормативные документы, санитарные нормы, и потом контролировали, чтобы они выполнялись. Это касалось всего, с чем имел дело человек.

СЭС сопровождала человека весь период его жизни, хотя мало кто задумывался над этим. Сначала был мониторинг санитарного состояния родильного дома.

Потом — детсад. Детские гигиенисты знали о ребенке все: что ему есть, на какой мебели сидеть и спать, какой краской должны красить стены в садиках, каким должен быть воздух в группах.

Школьники также были под наблюдением гигиенистов: парты, пол, освещение. Даже школьное расписание уроков утверждалось санэпидслужбой, врачи которой требовали четкого соблюдения режима обучения и отдыха детей. Следили, чтобы дети не были перегружены. Чтобы сидение за партой чередовалось с движением на физкультуре, а мозг ребенка отдыхал на рисовании после математики с физикой.

Гигиена труда — очень важный и большой участок работы работников СЭС. В службе работали врачи. Они, когда учились в медицинских институтах, изучали и лечебное дело, и свои специальные дисциплины. Потому что им нужно было анализировать, как влияет на здоровье человека окружающая среда, какие состояния и болезни могут возникнуть при тех или других условиях.

И наконец — эпидемиологическая работа. На этом участке работали врачи-эпидемиологи. В их распоряжении была база данных за десятилетия, лаборатории. И они могли спрогнозировать, какой возбудитель и когда поднимет голову, защищены ли от него люди определенной территории. И старались заблаговременно принять меры по предупреждению эпидемий. А если те и возникали, то был четкий план, кому и как в данной ситуации действовать.

Так, в 70-е годы прошлого века на юге Украины возникли вспышки холеры. Все очаги инфекции были закрыты на карантин, людей отправили на обсервацию, обследовали, лечили по необходимости. Благодаря четкой работе, разработанным регламентам болезнь победили. Эпидемии не произошло.

— Что касается вакциноуправляемых болезней, то в 90-х годах были вспышки дифтерии, — рассказала эпидемиолог. – Мы мониторили уровень вакцинации и вовремя активизировали вакцинацию против дифтерии. На этом болезнь закончилась. Более того, благодаря активной работе по вакцинации, Украина уже много лет свободна от полиомиелита (разговор состоялся до случая полиомиелита на Ровенщине. — Ред.).

Людмила Мухарская надеется, что все же Центр общественного здоровья, на который сейчас возложены обязанности эпиднадзора, выполняет мониторинг вакциноуправляемых болезней.

Но случай, когда в Ровенской области ребенок заболел полиомиелитом и остался инвалидом на всю жизнь, свидетельствует, что в этом направлении работа ведется слабо.

Коронавирус стал лакмусовой бумажкой, показав, способны ли люди, которые ликвидировали такую мощную структуру, стоявшую на защите здоровья людей, организовать отпор эпидемии. Президенту тогдашние руководители министерства доложили на камеру, что медицина готова к вызову.

Но уже история с самолетом из Уханя показала, что ничего не готово. Ведь раньше, хотя и не возникали пандемии, санитарная служба знала, где можно разместить людей на обсервацию в случае возникновения опасной инфекции. Был составлен перечень больниц, санаториев, государственных гостиниц, которые бы использовались в случае необходимости. А тут возили людей по стране, не зная, куда их деть.

— Да, у нас была большая база разнообразных данных, — вспоминает эпидемиолог. — Если бы остались специалисты, то все бы пошло иначе. Впервые в Украине коронавирусом заболели восемь человек, которые приехали из-за границы, а потом обнаружили еще 92 человека, которые заразились уже внутри страны.

Если бы, как того требуют санитарные нормы, те восемь были изолированы, то не было бы тех 92. Мы бы отследили контакты, и случаи заболевания можно было бы минимизировать.

— Конечно, коронавирус коварен, и остановить его мы бы не смогли, — считает Мухарская. — Но если бы все делалось по правилам и вовремя, можно было бы избежать большой нагрузки на больницы. И многие жизни были бы спасены.

Впрочем, говорить сейчас о том, что можно было бы сделать, уже не стоит. Теперь важно выстоять.

— Сейчас нужно требовать от всех придерживаться тех ограничений, которые введены, — подчеркнула Людмила Мухарская. – И если есть рост заболеваемости, а тем более госпитализаций, нужны более жесткие меры. Почему власть медлит, не знаю. У нас все так заполитизировано, что можно только делать предположения.

В конце разговора Людмила Мухарская напомнила, что надо соблюдать простые правила гигиены — мыть руки, носить маски, избегать толпы, особенно в закрытых помещениях, и пожелала всем здоровья.