Исследование, проведенное китайскими учеными в соавторстве с коллегами из Массачусетского технологического института, показало, что использование масок в условиях эпидемической опасности заставляет людей вести себя более этично.

Сообщается, что научная работа, основанная на результатах десяти исследований, посвященных девиантному поведению, такому как проезд на красный свет, нарушение правил парковки и мошенничество с целью получения денег, показывает, что люди в масках менее склонны вести себя девиантно, чем те, кто их не носит.

— Мы обнаружили, что маски в Китае действуют как моральный символ, который снижает девиантное поведение владельца, — говорит соавтор Джексон Лу.

Сейчас смотрят

Ученые проверили две конкурирующие гипотезы о влиянии ношения масок на девиантное поведение в Китае.

Одна из гипотез заключается в том, что анонимность маски делает людей более склонными к действиям, которые нарушают нормы. Конкурирующая гипотеза состояла в том, что маски могут повышать моральное сознание людей.

Чтобы изучить эти идеи, ученые провели десять исследований в Китае, чтобы решить проблему эмпирическим путем. Например, в одном исследовании они проанализировали записи перекрестка с дорожных камер и обнаружили, что пешеходы и велосипедисты в масках с меньшей вероятностью проезжают на красный свет по сравнению с теми, кто не носил маски.

В другом случае исследователи обнаружили, что участники, которым случайным образом поручили носить маску, с меньшей вероятностью мошенничали ради денег.

Отмечается, что работа включает около 68 тыс. наблюдений, что подчеркивает надежность результатов.