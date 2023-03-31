Уже с апреля в Украине рецептурные препараты будут продавать не только по бумажным, но и по электронным рецептам.

К рецептурным лекарственным средствам относятся препараты, которые продают исключительно по письменному назначению врача.

Это могут быть:

Сейчас смотрят

антибиотики;

гормональные препараты;

антидепрессанты;

стероидные лекарственные средства;

противосудорожные средства и тому подобное.

Неправильное употребление этих лекарств может привести к серьезным побочным эффектам.

Как узнать, является ли препарат рецептурным, рассказывают Факты ICTV.

Как узнать, является ли лекарственное средство рецептурным

Чтобы узнать, является ли конкретный препарат рецептурным, нужно проверить его инструкцию.

Найти инструкцию своего лекарственного средства можно с помощью сервиса онлайн-аптеки или сайта Государственного реестра лекарственных средств Украины.

Как проверить препарат в Государственном реестре МОЗ Украины

В поисковой строке введите название нужного лекарственного средства или его действующее вещество. Откройте регистрационное удостоверение нужного лекарственного средства. Оно находится в крайней левой колонке таблицы. В профиле препарата найдите строку “Условия отпуска”. Если в инструкции указано “По рецепту”, купить это лекарство в аптеке вы сможете исключительно по рецепту врача.