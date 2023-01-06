Нейробиологи из Калифорнийского университета в Риверсайде, США, нашли способ стереть из памяти человека воспоминания о страшных событиях прошлого.

Сообщается, что исследователи нашли ту область мозга, которая является своеобразным хранилищем тяжелых воспоминаний, и сумели ослабить нейронные связи в ней. Это помогло забыть травмирующие события.

Отмечается, что ученые в ходе научной работы использовали мышей со сконструированными нервными клетками, которые можно было легко идентифицировать во время реакции страха, а также смесью вирусов, которые перерезали нервные пути.

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В качестве источника страшных воспоминаний был удар тока. В мозгу мышей это отложилось надолго, о чем говорит то, что спустя месяц после удара животные все еще замирали, попадая на место, где их подвергали этому испытанию.

Авторы исследования изучили мозг грызунов и обнаружили устойчивое усиление связей в небольшой группе нейронов памяти в так называемой префронтальной коре (ПФК) — области, ответственной за принятие решений и когнитивное поведение.

Дальнейшие тесты показали, что разрыв связей между этой группой приводил к интересному эффекту: мыши не могли вспомнить старые страхи, но все еще помнили недавние травмы.

Другими словами, нейроны памяти префронтальной коры оказались тем самым хранилищем старых кошмаров.

Отмечается, что первые результаты чрезвычайно вдохновили ученых. В будущем они хотят найти методику, которая избавит людей от страшных воспоминаний, а также от посттравматического расстройства.

Источник: UG Riverside