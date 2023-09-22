Глаза — настоящие гурманы, диетологи считают, что сохранить и даже улучшить зрение можно, включив в свой ежедневный рацион хотя бы некоторые из девяти продуктов. Среди них — зелень и овощи, в частности, шпинат, брокколи, морковь, а еще — семена подсолнечника, миндаль, апельсины, йогурт. И напоследок — лосось и яйца.

Диетолог и специалист по лечению диабета из Нью-Йорка Амелия Ти отмечает, что все названные продукты выбраны не случайно. Относительно влияния каждого из них на здоровье глаз проводились серьезные исследования и установлено, как именно и за счет чего эти продукты положительно влияют на наше зрение.

Брокколи содержат индол-3-карбинол — соединение, удаляющее токсины из сетчатки. Это снижает риск возрастной дегенерации желтого пятна, одной из основных причин потери зрения у пожилых людей.

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Исследование, проведенное Американской оптометрической ассоциацией, доказало, что брокколи также содержит лютеин и зеаксантин, которые защищают глаза от возрастной макулодистрофии. Однако исследователи заявляют, чтобы защититься от этой болезни, придется есть брокколи много и часто.

Лосось содержит жирные кислоты омега-3. Это помогает снизить риск возникновения сухости глаз — неприятного состояния, которое с возрастом все чаще становится проблемой, особенно для женщин.

Морковь всегда считалась одним из лучших продуктов для здоровья глаз. И это правда! В моркови — несметное количество бета-каротина — антиоксиданта, с помощью которого организм вырабатывает витамин А, защищающий от близорукости.

Кроме того, морковь также содержит лютеин, еще один антиоксидант. Он снижает риск развития возрастной макулодистрофии.

В семенах подсолнечника много витамина Е — антиоксиданта, защищающего наши глаза от окислительного стресса и снижающего риск развития катаракты.

— Не поверите, но это один из лучших продуктов для зрения, — уверяет доктор Ти.

Шпинат содержит лютеин — антиоксидант, борющийся с возрастной макулодистрофией. А также зеаксантин, который помогает глазам фильтровать свет.

Чтобы помочь вашему организму лучше усваивать эти антиоксиданты, вам нужно есть листовую зелень с жиром.

— Как вариант, предлагаю салат из шпината, сбрызнутый оливковым маслом, в котором также есть омега-9 и небольшое количество омега-3. Это вкусно, полезно. И красиво, — говорит Амелия Ти.

В яйцах есть практически все, что нужно глазам: от лютеина и зеаксантина до цинка и витамина А.

В исследовании, проведенном в 2019 году, ученые пришли к выводу, что регулярное употребление двух-четырех яиц в неделю значительно снижает риск развития возрастной макулодистрофии.

Миндаль и другие орехи содержат большое количество витамина Е — антиоксиданта, который борется с макулодистрофией и катарактой.

Йогурт богат на витамин А и цинк — два ключевых питательных вещества для здоровья глаз. А еще он содержит пробиотики. Эти полезные бактерии могут помочь при самых разных проблемах: от аллергического конъюнктивита до сухости глаз .

Апельсины содержат бета-каротин, как уже упоминалось, важный для здоровья глаз. А еще в этих цитрусовых много витамина С. Он может помочь организму бороться и с макулодистрофией, и с катарактой и с ухудшением зрения в целом.

Источник: Сnеt