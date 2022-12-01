Бойцы медицинского фронта, несмотря на полномасштабную войну, остались в больницах, поскольку не могли покинуть больных на произвол судьбы.

Факты ICTV вместе с Благотворительным фондом Твоя опора продолжают серию материалов Медицинский фронт, чтобы рассказать невероятные истории украинских врачей.

24 февраля Татьяна Бабина, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Киевской областной больницы №2, проснулась от взрывов. Она знает, что такое война. Пережила ее в Приднестровье. Поэтому, по словам этой мужественной женщины, у нее нет страха и паники. С первого дня вторжения сконцентрировалась, сразу настроила себя на то, что все будет хорошо, и что украинцев никто никогда не победит.

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– Быстро собралась и приехала на работу. У меня не было другой мысли, кроме той, что нужно сразу прибежать в больницу. У меня там были все мои манюськи в кувезах и на аппаратах.

Ни один из работников отделения патологии новорожденных и недоношенных детей не уехал, не оставил Белую Церковь и свою работу. Напротив, в день полномасштабного вторжения они оперативно приехали в медучреждение. Перед работниками отделения встала важнейшая задача — успокоить мам и защитить самых маленьких пациентов.

— Мы как врачи не имели права паниковать и показывать мамам и деткам свой страх. Потому сразу начали действовать. Мы не ожидали распоряжений или указаний от государства.

Врачи принимали решения, исходя из ситуации, чтобы сохранить жизнь детей и персонала.

Отделение расположено на первом этаже. Стены бетонные. Поэтому в нишах без окон, между двумя стенами разместили новорожденных вместе со всей аппаратурой. Медицинские работники пытались поддерживать мам, чтобы те не паниковали, чтобы не возникло проблем с грудным вскармливанием.

– Я каждую брала за руку и говорила: не бойся, не плачь. Да, война, обстрелы, взрывы, но вы в безопасности, – рассказала врач.

Следующие полтора месяца заведующая отделением Татьяна Бабина круглосуточно жила в больнице. День и ночь она с коллегами принимала новых и новых пациентов. Ведь из-за высокого уровня стресса количество преждевременных родов росло.

Малышей свозили со всей области, часть которой страдала от российской оккупации. А наступление на Киевщину не прекращалось.

— Мы имеем дело с младенцами, которые могли родиться в любом районе в любое время. Поэтому наша неонатальная бригада и днем, и ночью выезжала на вызовы и транспортировала новорожденных детей, нуждавшихся в помощи, к нам в отделение.

Независимо от обстоятельств, даже во время воздушной тревоги бригада без раздумий мчалась и перевозила деток. Также забирали детей из других больниц в опасных районах. Например, когда возникла угроза ракетных ударов по Боярке, они обратились с просьбой принять детей из их отделения.

— Одного ребенка отправили к нам из ковидного отделения в Боярке. Его история меня очень поразила. Ребенок был недоношенным, еще и перенес тяжелую форму Covid-19. Его привезли с внутривенными линиями, кроме того, еще и на кислороде.

Затем ребенка с мамой отправили в Винницкую областную больницу, поближе к родственникам.

С начала полномасштабного вторжения в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей спасли почти триста маленьких жизней. Несмотря на то, что наступление на Киевщину продолжалось и был риск оказаться в оккупации, за каждого малыша отчаянно и бесстрашно боролись медики, все как один оставшись рядом с маленькими пациентами.

– Мы не прекращали работу ни на минуту. Кроме того, оказывали помощь новорожденным детям со всей области, также встречали переселенцев с Черниговщины и других районов Киевщины.

Для этого были выделены отдельные палаты. Там люди, покинувшие свои дома, могли поспать на чистой постели, а не в грязном подвале. В больнице переселенцев обеспечили едой. Также при необходимости оказывали медицинскую помощь, ведь здесь круглосуточно во главе с главным врачом дежурили два хирурга вместе с анестезиологом и реаниматологом.

Дети стали бегать по коридору. Мамы их останавливали, но медики разрешали, потому что это была единственная радость для них в тот момент.

– Когда они уже уезжали от нас в более безопасные регионы, мы каждому ребенку давали булочку в дорогу. Вы бы видели, как они целовали эти булочки. Они неделю не видели хлеба. Эти детишки были из Бучи, — говорит со слезами на глазах Татьяна Бабина.

В случае экстренной ситуации в больнице разработали план эвакуации и проинструктировали всех сотрудников и пациентов.

— Мы разработали план на случай бомбардировок. Каждый знал, кто кого берет, кто за кем идет, кто несет аппараты, кто — концентраторы. Мой сын приехал сюда, и вместе с другими мужчинами из ТРО охранял нас и помогал.

Также врачи составили и передали спасателям списки мам, деток и персонала, если вдруг разрушат больницу и кого-то завалит.

Чтобы помочь врачам, с февраля работающим в таких условиях, благотворительный фонд Твоя опора взял под свою опеку более 100 больниц по всей Украине — как прифронтовых, так и медучреждений с большим количеством ВПЛ. Помочь украинским медикам может каждый, чтобы у них было и современное оборудование, и медикаменты.

Фото: Дмитрий Неволин