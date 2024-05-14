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Дети положительно влияют на мозг папы и мамы: ученые обнаружили, почему отцовство важно для здоровья

14 мая 2024, 18:52
Марина Мелехова редактор
тато з дитиною, родина
Источник: Unsplash

Ученые выяснили, как родительство влияет на состояние здоровья, замедляя старение мозга.

“Цветы жизни” омолаживают мозг

Чтобы исследовать функциональность мозга более 37 тыс. женщин и мужчин, имевших детей, ученые провели МРТ.

Затем сравнили данные и обнаружили, что многодетные родители имели больше нейронных связей в участках, которые отвечают за движение и прикосновение. Уменьшение такого показателя считается одним из первых индикаторов старения.

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Омолаживающий эффект наблюдался независимо от пола и возраста. Поэтому ученые предполагают, что из-за заботы и привязанности к ребенку уровень гормонов повышается, затем включаются сложные процессы, которые тормозят возрастные изменения, улучшая тем самым функционирование мозга.

Однако для того чтобы лучше понять долгосрочное влияние отцовства на мозг человека, нужны дальнейшие исследования.

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Источник: bioRxiv

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