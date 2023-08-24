Дети, которые появились на свет в первые дни большой войны, имеют невероятные жизненные силы: история рождения Никиты

Маленький киевлянин Никита Шпинь сразу после рождения попал в реанимацию. Осложнения после Covid-19, которым болела мама, заражение крови, желтуха… А за окном — начало войны.

Той самой, в реальность которой не могли поверить большинство украинцев и которая застала врасплох многие семьи.

Так же не ожидали каких-то страшных событий мама и папа еще не родившегося ребенка. Дарья и Константин радостно ждали первенца со дня на день.

Женщине показалось, что вот-вот все начнется, около трех ночи. Она взяла в руки мобильный и вдруг услышала первый взрыв. Не поняла, в чем дело, потом сразу за первым был второй, третий, четвертый взрывы.

Дарья разбудила мужа, который никак не мог понять, что происходит. За окном уже было шумно, женщина видела, как из подъезда с чемоданами выходили люди, много людей, детей, они спешно садились в авто и выезжали со двора.

Тогда ожили мобильные телефоны, друзья приглашали ехать с ними. Дарья была как в ступоре, она почему-то все время думала, что придется рожать в дороге, а это не лучший вариант для малыша.

Хотя кто его знает… Война не дает вариантов.

Ребенок тоже, как будто чувствуя ужасные эмоции мамы, перестал быть активным. В голове одна мысль: надо в роддом.

Они едва пробирались забитыми улицами Киева, только ехали не из центра, как другие, а в центр. В какой-то момент улица впереди опустела, встречались военные и просили быть осторожными, потому что недалеко аэродром — может быть опасно.

Но об опасности не задумывались, роддом был не только целью, но и спасательным центром, к которому надо было во что бы то ни стало добраться.

Однако там женщину посмотрели и заверили, у нее в запасе еще два-три дня, и развернули домой.

— Но ночью я поняла — пора. И мы снова поехали в роддом, — вспоминает Дарья.

По глазам женщины видно, она будто снова переживает те события и эмоции, тот страх и растерянность. Они приехали и снова услышали взрывы, поэтому беременную и ее мужа сразу направили в укрытие — в подвальное помещение.

— Женщин в укрытии было много, там находились и некоторые специалисты родильного отделения. Но мне надо было наверх, в смотровую, чтобы просто осмотрели и сказали, на каком я свете, — говорит Дарья.

Это никак не удавалось, только поднимались, как надо было снова бежать в укрытие.

В какой-то момент Дарья наконец оказались в родзале. Врач просто сказал: Будем рожать.

Маленький Никита родился ночью. Роды были тяжелыми. Роженица потеряла много крови, и ей сделали анестезию. Мама даже не увидела малыша — его тут же отправили в реанимацию.

Уже потом врачи говорили, что детки, родившиеся в эти страшные дни, даже в результате тяжелых родов и имея какие-то осложнения, проявляли такую жажду жизни, что медики не переставали удивляться.

Никита был как раз одним из таких жизнелюбов. Даже в реанимации к нему приходил папа и разговаривал с малышом. Что он говорил сыну, никто не знает, но, вероятно, что-то очень важное.

Константин в эти дни занимался и женой, жизнь которой была под угрозой, и крошечным сыном, лежавшим под аппаратом ИВЛ с тяжелыми осложнениями после Covid-19, которым переболела беременная Дарья.

— Когда мое состояние стабилизировали и я вышла из наркоза, надо было тут же спускаться в укрытие, потому что гремели взрывы. Меня вели под руки, я была очень слаба, раз за разом теряла сознание, — вспоминает болезненные моменты Дарья.

Она рассказывает, что в эти дни роддом и его медперсонал были как бы Ноевым ковчегом, центром вселенной и безопасности для тех, кто здесь оказался в сложные моменты жизни, которые в мирное время должны были быть самыми радостными.

Работники роддома привезли сюда свои семьи — все вместе стали одной большой семьей: мужчины записались в ТРО, женщины помогали санитаркам и няням, выезжали по домам и привозили собственные запасы еды, чтобы кормить рожениц, делали вылазки за питьевой водой, где-то добывали лекарства через волонтеров.

Всем беременным и роженицам медики оказывали необходимую помощь, всех поддерживали, подбадривали. Несмотря на то, что сами были истощены до предела, потому что не спали несколько суток.

Когда надо было спускаться в укрытие, эвакуировали в подвал даже реанимационные палаты с малышами, вместе со всей аппаратурой. А взрывы, вспоминает Дарья, ощущались даже в укрытии — вздрагивал потолок, шатались светильники, дрожали скамейки.

Работники роддома были для беременных и рожениц и защитой, и надежным плечом.

— Оказалось, что наш роддом был едва ли не единственным в Украине, где существовал банк грудного молока. Это очень помогло и новорожденным, и мамочкам, — говорит Дарья.

Долгое время она так и не видела своего маленького сыночка. Ей казалось, целую вечность.

Однажды, в очередной раз спускаясь в подвал с помощью санитарок, увидела мужа, который показывал рукой, что вот здесь рядом Никита.

— Я стала плакать и просить, чтобы мне наконец-то разрешили его увидеть, ведь заранее заготовила слова, которые хотела первыми сказать своему новорожденному ребенку, — Дарья не может сдержать слез и сейчас.

Что же сказала мать своему сыну, рожденному в такое непростое трагическое время?

— Я сидела рядом с ним, вокруг находились очень маленькие детки. Я ему сказала: Обещаю, мы сделаем все, чтобы у тебя была счастливая жизнь, несмотря ни на что.

Первое фото сыночка сделали там же — в бомбоубежище.

Через неделю семья, уже втроем, возвращалась машиной домой, и Константин раз за разом говорил жене: не смотри налево или не смотри в ту сторону.

— Пока я находилась в укрытии, не могла постичь реальной картины, а теперь мы ехали как по незнакомому городу — мимо разбитых домов, сгоревших авто. И это было страшно, — вспоминает Дарья.

Она с сыном не выехала за границу, потому что решила, семья — одно целое и нельзя оставлять Костю одного. К тому же мама Дарьи находилась в оккупированном Ирпене. Как ее оттуда спасали — отдельная драматическая, а иногда и трагическая история.

Семья сполна ощутила все жестокие реалии войны. А потом еще и брат Дарьи ушел на фронт.

Они оставались в Киеве, пережили ужасные ракетные обстрелы и блэкауты, когда вместе со светом исчезала и вода, и тепло.

Все выдержать помогала улыбка сына.

— Как будто понимая непростую ситуацию, Никита был на удивление спокойным. Всегда просыпался с улыбкой, улыбался, даже когда играл под светом фонарика, когда гуляли на улице и просто так. Как будто поддерживал нас, — говорит молодая мама.

Она рассказывает, что Никита очень позитивный и целеустремленный, если что-то не удается, не впадает в истерику, а пытается-таки достичь своей цели.

Ему всего полтора годика, а мальчик любит книги. Очень любознательный.

Эта крепкая семья прошла страшные испытания и сохранила любовь и преданность, а еще — веру, что со всем справится, если будут вместе.

В Украине, несмотря на войну, рождаются дети. Их родители стремятся сделать жизнь дочерей и сыновей счастливой в мирной и свободной стране. И делают для этого все.

Расти здоровым, Никита Константинович! С Днем Независимости тебя, маленький украинец!

Фото: Из семейного архива