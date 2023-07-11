Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), то есть оплодотворение вне матки, в пробирке, чаще завершается рождением живого ребенка, если использовались яйцеклетки, добытые в летние месяцы.

Такой вывод сделали американские ученые. Результаты исследования указывали на то, что свою решающую роль играет повышенная температура воздуха летом.

Однако изучение этой проблематики проводилось в американском городе с континентальным климатом. А будет ли действовать эта закономерность, например, в Южном полушарии, где летние месяцы наступают совсем в другие временные промежутки?

Австралийские исследователи Больницы памяти короля Эдварда и Университета Западной Австралии решили это проверить, поскольку в период австралийского лета сезонные колебания температуры не такие явные, как в Северном полушарии.

Они обращали внимание на дату отбора яйцеклеток, продолжительность светового дня и температуру.

Стоит уточнить, что после экстракорпорального оплодотворения эмбрион замораживают, а затем из пробирки пересаживают в матку. К сожалению, не всегда эта методика ведет к рождению ребенка, часто эмбрионы погибают в утробе.

Так вот, австралийские ученые проанализировали 3 659 переносов замороженных эмбрионов в матку 1 835 пациенток и обнаружили, что для рождения детей значение имеет продолжительность солнечных часов в день отбора клеток.

Получение яйцеклеток в такие дни увеличивало шанс рождения живого ребенка на 28%, по сравнению с днями с наименьшей продолжительностью солнечных часов. Тогда как температура существенного влияния не имела.

Результаты свидетельствуют, что с летними яйцеклетками шансы родить живого ребенка действительно выше — примерно на 30%, если сравнивать с наименее успешными осенними месяцами.

Зимние и весенние яйцеклетки заняли промежуточное место между двумя другими.

Результаты не совсем согласуются с американским исследованием, которое указало на связь отбора яйцеклеток и сезонной температуры, обнаружив взамен связь с продолжительностью солнечных часов.

Между тем, не исключено, что влияние имеют оба фактора.

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Источник: Human Reproduction, Наука