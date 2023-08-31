Профессиональный диетолог, доктор медицинских наук Британни Данн назвала популярный среди украинцев фрукт для снижения высокого кровяного давления. И это — банан.

По словам Данн, есть главную причину, по которой бананы являются отличным перекусом от артериального давления. Дело в том, что этот фрукт богат калием. А калий, как известно, снижает воздействие натрия (то есть соли) на организм.

Диетолог утверждает, что если вы съедите небольшой банан, то сможете получить около 422 мг калия, что соответствует примерно 9% рекомендуемой дозы калия и магния.

Калий и магний, по словам эксперта являются важными минералами, создающими электролиты. Потребление достаточного количества электролитов приведет к перемещению воды и энергии из нашего тела в мышцы, а не в кровоток.

К слову, этот эффект отлично подходит для послетренировочного периода, чтобы избежать мышечных спазмов и чувствовать себя менее утомленным.

Диетолог также отметила, что банан также богат питательными веществами, способными снизить уровень сахара в крови.

Есть множество способов включить бананы в свой рацион, утверждает Данн. Их можно добавлять в смузи, поверх хлопьев или йогурта, запекать в хлебе или если просто так.

Источник: Еatthis