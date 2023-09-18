Большинство диетологов считают завтрак важнейшим приемом пищи, поскольку он предоставляет организму необходимую дозу калорий после ночного отдыха и улучшает производительность в течение дня.

Однако различные исследования показывают, что люди, которые регулярно пропускают завтрак, могут иметь больший риск развития диабета II типа. Особенно если это происходит чаще четырех дней в неделю.

Ученые объясняют это тем, что те, кто регулярно завтракает, обычно имеют более низкий индекс массы тела и умеют контролировать аппетит.

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Даже продолжительность еды имеет большое значение. Завтраком и обедом стоит наслаждаться не спеша, тратя на это по крайней мере 20 минут. Согласно исследованию, опубликованному Journal of Translational Medicine, именно такой подход помогает предотвратить гипертонию и гиперхолестеринемию.

Собственный биологический ритм также может влиять на общее состояние здоровья. Чтобы избежать набора лишнего веса, важно следить за часами приема пищи, ведь некоторые гормоны, в частности инсулин, вырабатываются более эффективно утром.

В то же время, отмечают эксперты, для снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний стоит ужинать не слишком поздно — в 19:30 или 20:00.

Правда, для тех, кто практикует интервальное голодание, распределение пищи может быть другим, без завтраков. Однако рацион должен быть сбалансированным.

Важно слушать свое тело, учитывать личные потребности и предпочтения в питании.

Источник: Corriere della Sera