Жареная пища – вредна для здоровья. Это уже известно. Но все равно многие едят жареные продукты. Давайте разберемся, почему от них нужно отказаться, предлагает диетолог Светлана Фус.

– Есть несколько причин волноваться, – замечает диетолог.

При жарке используют жиры, поэтому жареные блюда – калорийнее запеченных, или тушеных. Даже если при этом используют растительное масло.

Вкусная хрустящая корочка, образующаяся во время жарки, имеет очень низкую питательную ценность. Чем глубже прожарена и толще корочка, тем меньше белка усвоит ваш организм из такой пищи. Неприятно и вредно.

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Канцерогенные вещества, образующиеся при жарке, действительно очень ядовиты. Как они возникают? У каждого жира/масла своя “точка дымления”. Это температура, при которой жир буквально дымится. Наверняка вы видели это своими глазами.

Именно после точки дымления в нем лавинообразно образуются канцерогены. Если масло на сковороде задымилось? Выливайте его, потому что оно стало ядовитым!

Точка дымления растительного масла и животного жира разная:

у рафинированного подсолнечного – около 230 градусов

у оливкового масла “экстра вирджин” — от 160 до 216 градусов.

животные жиры дымят при 150 –250 градусах.

Корочка образуется при температуре около 140-160 градусов Цельсия. Однако на плите сковорода может накалиться и до 300 градусов, поэтому любой жир можно перегреть.

Чем темнее цвет корочки вашего блюда, тем больше канцерогенов в нем содержится.

Жареную пищу можно есть, если соблюдать определенные условия:

у вас нет проблем со здоровьем,

вы употребляете умеренно жареную пищу,

вы готовите на небольшом количестве масла и следите за температурой жаренья.

В противном случае есть все шансы сделать блюдо не только чрезмерно жирным, но и ядовитым.

Итак, если вы заботитесь о своем здоровье, то запекайте продукты или тушите и отваривайте, а вкус можно улучшить с помощью соусов или пряностей.

Источник: Светлана Фус