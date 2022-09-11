Терапевт и врач-диетолог Татьяна Лакуста в комментарии одному из украинских информагентств поделилась секретами о том, как сделать домашнюю консервацию намного полезнее.

— Консервация по классическому рецепту, который используют украинцы, часто содержит большое количество соли, сахара, уксуса. А некоторые рецепты требуют многоуровневой обработку овощей и фруктов, а также обжаривание в масле, — говорит диетолог.

По ее словам, это делается для того, чтобы не дать ни одного шанса бактериям для размножения. Но польза от таких продуктов мизерная.

Поэтому медик советует немного откорректировать традиционные рецепты в сторону уменьшения количества сахара, соли и масла.

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Как сделать консервацию полезней:

не использовать аспирин, который, как любой фармпрепарат, влияет на состояние печени, костного мозга, на способность крови к свертыванию;

снизить количество сахара в варенье на 70% можно за счет д обавлени я желфикса — смес и пектина, лимонной кислоты и сахара, которую добавляют к варенью во время его приготовления. П ри использовании желфикса, который есть в обычных магазинах, можно добавлять 300 г сахара на 1 кг фруктов;

две чайные ложки лимонной кислоты и пакетик агар-агара – растительного аналога желатина, который делает варенье более густым, также уменьшат потребность в сахаре;

не рекоменду ется заготавливать овощи в виде салатов . Кроме клетчатки в таких продуктах никакой пользы;

полезнее делать монопродукт — отдельно мариновать огурцы, отдельно помидоры, отдельно кабачки;

для хранения овощей лучше использовать процесс квашения . Так используется меньше соли, а квашеная продукция дополнительно содержит пробиотики;

процесс высушивания. Томаты, цуккини, перец и другие овощи и фрукты, высушенные в сушилке или в духовке при низкой температуре, сохраняют максимальную пользу.

Кроме того, замороженные овощи, которые продаются в супермаркетах, как раз производятся в их сезон. Именно тогда они содержат наибольшее количество витаминов и минералов. Поэтому они значительно более полезны, чем овощи из банки, отмечает диетолог.