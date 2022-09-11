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Диетолог раскрыла несколько секретов, как сделать домашнюю консервацию намного полезнее

11 сентября 2022, 14:16
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
їжа
Источник: Depositphotos

Терапевт и врач-диетолог Татьяна Лакуста в комментарии одному из украинских информагентств поделилась секретами о том, как сделать домашнюю консервацию намного полезнее.

— Консервация по классическому рецепту, который используют украинцы, часто содержит большое количество соли, сахара, уксуса. А некоторые рецепты требуют многоуровневой обработку овощей и фруктов, а также обжаривание в масле, — говорит диетолог.

По ее словам, это делается для того, чтобы не дать ни одного шанса бактериям для размножения. Но польза от таких продуктов мизерная.

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Поэтому медик советует немного откорректировать традиционные рецепты в сторону уменьшения количества сахара, соли и масла.

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Как сделать консервацию полезней:

  • не использовать аспирин, который, как любой фармпрепарат, влияет на состояние печени, костного мозга, на способность крови к свертыванию;
  • снизить количество сахара в варенье на 70% можно за счет добавления желфикса — смеси пектина, лимонной кислоты и сахара, которую добавляют к варенью во время его приготовления. При использовании желфикса, который есть в обычных магазинах, можно добавлять 300 г сахара на 1 кг фруктов;
  • две чайные ложки лимонной кислоты и пакетик агар-агара – растительного аналога желатина, который делает варенье более густым, также уменьшат потребность в сахаре;
  • не рекомендуется заготавливать овощи в виде салатов. Кроме клетчатки в таких продуктах никакой пользы;
  • полезнее делать монопродукт — отдельно мариновать огурцы, отдельно помидоры, отдельно кабачки;
  • для хранения овощей лучше использовать процесс квашения. Так используется меньше соли, а квашеная продукция дополнительно содержит пробиотики;
  • процесс высушивания. Томаты, цуккини, перец и другие овощи и фрукты, высушенные в сушилке или в духовке при низкой температуре, сохраняют максимальную пользу.

Кроме того, замороженные овощи, которые продаются в супермаркетах, как раз производятся в их сезон. Именно тогда они содержат наибольшее количество витаминов и минералов. Поэтому они значительно более полезны, чем овощи из банки, отмечает диетолог.

Источник
УНН
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