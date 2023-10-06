Профессиональный диетолог Нилофар Пендхари рассказала о неочевидных вредных воздействиях от баклажанов.
1. Аллергические реакции
Хотя это крайне редкое явление, но у некоторых лиц баклажан может вызвать аллергические реакции, такие, как затрудненное дыхание, отеки и крапивница.
В случае обнаружения этих симптомов рекомендуется немедленно прекратить употребление баклажанов и обратиться к врачу.
2. Влияние на всасывание железа
Баклажаны содержат антоциан насунин, который может связывать железо и препятствовать его усвоению в организме.
Поэтому людям с низким уровнем железа в крови следует ограничить употребление баклажанов или учитывать этот фактор в рационе.
3. Токсическое воздействие
Баклажаны содержат природный токсин, известный как соланин.
При чрезмерном потреблении баклажанов могут возникнуть рвота, тошнота и сонливость.
Поэтому важно потреблять баклажаны в разумных количествах.
4. Риск образования камней в почках
Баклажаны содержат оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках у некоторых людей.
Важно помнить, что эти побочные эффекты от баклажанов наблюдаются при чрезмерном и частом потреблении.
Для большинства людей умеренное употребление баклажанов не наносит вреда. Однако, если у вас есть хронические заболевания или аллергии, стоит проконсультироваться со специалистом.
Источник: stylecraze