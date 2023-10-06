Профессиональный диетолог Нилофар Пендхари рассказала о неочевидных вредных воздействиях от баклажанов.

1. Аллергические реакции

Хотя это крайне редкое явление, но у некоторых лиц баклажан может вызвать аллергические реакции, такие, как затрудненное дыхание, отеки и крапивница.

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В случае обнаружения этих симптомов рекомендуется немедленно прекратить употребление баклажанов и обратиться к врачу.

2. Влияние на всасывание железа

Баклажаны содержат антоциан насунин, который может связывать железо и препятствовать его усвоению в организме.

Поэтому людям с низким уровнем железа в крови следует ограничить употребление баклажанов или учитывать этот фактор в рационе.

3. Токсическое воздействие

Баклажаны содержат природный токсин, известный как соланин.

При чрезмерном потреблении баклажанов могут возникнуть рвота, тошнота и сонливость.

Поэтому важно потреблять баклажаны в разумных количествах.

4. Риск образования камней в почках

Баклажаны содержат оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках у некоторых людей.

Важно помнить, что эти побочные эффекты от баклажанов наблюдаются при чрезмерном и частом потреблении.

Для большинства людей умеренное употребление баклажанов не наносит вреда. Однако, если у вас есть хронические заболевания или аллергии, стоит проконсультироваться со специалистом.

Источник: stylecraze