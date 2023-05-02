Диетолог Триеста Бест в комментарии популярному британскому изданию рассказала о приправе, которую следует добавлять в утренний кофе, чтобы избавиться от вздутия живота.

— Одной из лучших противовоспалительных специй для добавления в кофе является корица, — утверждает специалист по питанию.

По словам Бест, корица содержит мощные антиоксиданты и противовоспалительные соединения, которые могут помочь уменьшить уменьшить вздутие живота, помогая пищеварению.

Диетолог объяснила, что корица содержит соединение, называемое коричным альдегидом, которое придает напитку естественную сладость без добавления сахара или искусственных подсластителей.

Специалисты предлагают еще шесть полезных советов, если вы хотите победить вздутие живота:

1. Регулярно делайте физические упражнения;

2. Жуйте с закрытым ртом, чтобы не заглатывать воздух;

3. Пейте много воды;

4. Ешьте продукты с высоким содержанием клетчатки, если у вас запор;

5. Ешьте чаще и небольшими порциями;

6. Помассируйте живот справа налево, чтобы выпустить захваченный воздух.

Медики также предлагают сократить употребление алкогольных напитков и избегать определенных продуктов, которые вызывают газообразование и могут привести к вздутию живота, например, капусты, бобов и чечевицы.

Источник: Express