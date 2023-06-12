Консультант по диетологии Линн Гартон в комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвал продукты, которые полезны для здоровья сердца и которые помогут контролировать уровень холестерина.

Мясо, по словам диетолога, безусловно, является самым большим источником насыщенных жиров.

— Переработанное мясо, такое, как жирный бекон, сосиски, гамбургеры и мясные консервы, а также жирное красное мясо являются худшими конкурентами мяса полезного, — утверждает Гартон.

Хорошая новость заключается в том, что существует множество других источников белка: от рыбы до веганского бекона, от бобовых до птицы, многие другие мясные продукты, которые не так сильно нагружают наши артерии.

— Отказ от мяса один раз в неделю — отличный способ принести пользу вашему сердцу и планете, — говорит эксперт.

По словам диетолога, употребление большого количества еды на вынос и фаст-фуда может увеличить потребление насыщенных жиров, а также соли, что, в свою очередь, увеличивает риск сердечных заболеваний, таких как сердечный приступ или инсульт.

Даже купленные в магазине готовые блюда могут содержать много насыщенных жиров и соли, в зависимости от ингредиентов. Проблема в том, что часто мы не знаем, из чего готовили еду.

Поэтому Гартон предложил готовить любимые блюда того же фаст-фуда самостоятельно, чтобы контролировать, какие ингредиенты входят в состав.

По словам эксперта, почти две трети жира в сливочном масле составляют насыщенные жиры. Именно поэтому следует с осторожностью относиться к продуктам, которые их содержат, включая выпечку, торты, печенье и пудинги.

Диетолог рекомендует заменить маслянистую выпечку на пироги с овощами, постным мясом и картофельной начинкой. А вместо сливочного масла включить в свой рацион оливковое, рапсовое, подсолнечное или соевое.

Источник: Express