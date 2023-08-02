Диетологи бьют тревогу — ради похудения некоторые люди, в основном женщины, прибегают к новомодным диетам, которые могут представлять серьезную угрозу здоровью и даже жизни.

В частности, речь о грейпфрутовой диете и диете с гонадотропным гормоном.

Диетологи Лиза Ричардс и Триста Бест считают именно эти две диеты наиболее опасными.

Грейпфрутовая диета, которая на самом деле существует с 30-х годов прошлого века, заключается в том, чтобы употреблять грейпфрут или грейпфрутовый сок перед каждым приемом пищи.

Некоторые из ее адептов считают, что это помогает похудеть, однако Лиза Ричардс предупреждает, что эта диета очень ограничительная, она исключает другие жизненно важные для организма продукты.

— Во-первых, это может привести к опасному дефициту питательных веществ, а во-вторых, вот уж ирония — после прекращения диеты возможен стремительный рост веса, — говорит диетолог.

Так что на устойчивое похудение не стоит надеяться.

Более того, грейпфрутовый сок может взаимодействовать с лекарствами, которые человек принимает, и вызывать или усиливать побочные эффекты, которые могут представлять угрозу жизни.

Вторая опасная диета — диета хорионического гонадотропина человека, которая предусматривает инъекционное введение гормона и максимальное уменьшение потребляемых калорий — обычно до около 500 в день.

— Несмотря на заявления о том, что ХГЧ способствует потере жира и уменьшает чувство голода, нет никаких научных доказательств, подтверждающих эти утверждения, — предупреждает Триста Бест.

По словам диетолога, использование ХГЧ может вызвать у женщин гормональный дисбаланс, спровоцировать образование тромбов и развитие синдрома гиперстимуляции яичников.

Да и ограничение в 500 калорий в день грозит потерей мышечной массы и замедлением метаболизма.

— Ограничение организма в энергии и питании приводит к усталости, слабости и потенциальным долгосрочным рискам для здоровья, — предупреждает Бест.

Итак, ни одна из этих двух диет не имеет научной обоснованности и не одобрена авторитетными медицинскими организациями.

Диетологи убеждены, что устойчивая потеря веса и общее улучшение здоровья лучше достигаются не благодаря диетам, а с помощью сбалансированного питания и регулярной физической активности.

Источник: SheFinds

Фото: Сгенерировано ИИ