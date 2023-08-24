Салат, в котором, кроме овощей и фруктов, есть еще мясо, бекон, сыр, вареные яйца, и еще и заправка из майонеза, диетологи в один голос записали к наиболее вредным салатам.

Особенно для тех, кто пытается употреблять здоровую пищу.

А диетолог Мэри Сабат вообще считает, что такой салат не станет более приемлемым, даже если вы заправите его растительным маслом или йогуртом.

— Когда хозяйка на ужин смешивает в тарелке все, что есть в холодильнике, получается салат, от которого надо держаться подальше, — говорит диетолог.

Казалось бы, что плохого в классическом блюде, состоящем из разнообразных ингредиентов, таких как смесь зелени, овощей, мяса (например, ветчины, индейки и бекона), сыра и сваренных вкрутую яиц.

Такие салаты часто называют “от шефа”, они питательные, вкусные, сытные.

Именно поэтому салаты, которые нравятся многим, способствуют увеличению веса. Ведь включение мяса и сыров, да еще вместе со сливочными заправками, может значительно повысить общую калорийность блюда.

— Сочетание сыра, яиц и сливок может привести к тому, что в салате будет много вредных насыщенных жиров, которые угрожают здоровью, — говорит Сабат.

Сабат рекомендует добавлять в салаты полезные для здоровья продукты. Они сделают салат тем самым диетическим блюдом, которое будет способствовать снижению веса и укреплять здоровье.

— Выбирайте салаты, богатые овощами, нежирными белками (к примеру, тофу), полезными жирами (авокадо или орехи) и легкими заправками, на основе небольшого количества оливкового масла и лимона, — советует диетолог.

Источник: She Finds