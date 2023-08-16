Белый хлеб, который часто предпочитают за его мягкую текстуру и вкус, связан с повышенным риском накопления висцерального жира.
Висцеральный жир, расположенный глубоко в брюшной полости и окружающий жизненно важные органы, представляет значительный риск для здоровья.
И белый хлеб может существенно его увеличить.
Диетолог Лори Уокер уверяет, что сандвичи и бутерброды, которые входят в рацион большинства людей, опасны только одним ингредиентом — белым хлебом. Именно он — виновник увеличения количества висцерального жира.
Далее, как снежный ком, следует увеличение сахара в крови, инсулинорезистентность, нарушение обмена веществ.
В рафинированной муке, используемой для приготовления белого хлеба, не хватает клетчатки и питательных веществ, которые содержатся в цельнозерновых продуктах. Это и приводит ко всем перечисленным проблемам.
— Белый хлеб быстро переваривается и превращается в глюкозу, а избыток глюкозы может откладываться в организме в виде очень опасного жира — висцерального, — говорит Уокер.
По ее словам, увеличение висцерального жира чревато появлением диабета, болезней сердца и инсультов.
Чем заменить белый хлеб?
Диетолог уверяет, что в выборе альтернатив проблем нет.
Это могут быть цельнозерновые хлебцы и лаваш. Начинки для сендвичей тоже стоит выбирать здоровые — от бобов, чечевицы и тофу до индейки или курицы.
Листья салата и помидоры добавят блюду свежести и полезности.
Источник: She Finds