Белый хлеб, который часто предпочитают за его мягкую текстуру и вкус, связан с повышенным риском накопления висцерального жира.

Висцеральный жир, расположенный глубоко в брюшной полости и окружающий жизненно важные органы, представляет значительный риск для здоровья.

И белый хлеб может существенно его увеличить.

Диетолог Лори Уокер уверяет, что сандвичи и бутерброды, которые входят в рацион большинства людей, опасны только одним ингредиентом — белым хлебом. Именно он — виновник увеличения количества висцерального жира.

Далее, как снежный ком, следует увеличение сахара в крови, инсулинорезистентность, нарушение обмена веществ.

В рафинированной муке, используемой для приготовления белого хлеба, не хватает клетчатки и питательных веществ, которые содержатся в цельнозерновых продуктах. Это и приводит ко всем перечисленным проблемам.

— Белый хлеб быстро переваривается и превращается в глюкозу, а избыток глюкозы может откладываться в организме в виде очень опасного жира — висцерального, — говорит Уокер.

По ее словам, увеличение висцерального жира чревато появлением диабета, болезней сердца и инсультов.

Чем заменить белый хлеб?

Диетолог уверяет, что в выборе альтернатив проблем нет.

Это могут быть цельнозерновые хлебцы и лаваш. Начинки для сендвичей тоже стоит выбирать здоровые — от бобов, чечевицы и тофу до индейки или курицы.

Листья салата и помидоры добавят блюду свежести и полезности.

Источник: She Finds