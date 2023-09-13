Диетологи назвали пять действенных средств, чтобы ускорить метаболизм и избавиться от лишнего веса.

В этот перечень попали зеленый и имбирный чаи, лимонная вода, яблочный уксус и напиток из чайного гриба.

— Скорость метаболизма зависит от нескольких факторов, в том числе от генетики, возраста и мышечной массы, — говорит доктор Анкит Потдар, консультант по общей хирургии больницы в Махараштре.

По словам врача, метаболизм имеет тенденцию к снижению с возрастом.

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Тем не менее, можно все же с помощью природных средств ускорить его, чтобы справиться с лишним весом.

Доктор Потдар назвал пять напитков и добавок к напиткам, которые точно вас не разочаруют.

Зеленый чай

Есть причина, по которой зеленый чай и потеря веса идут рядом. Он содержит катехины — антиоксиданты, которые ускоряют обмен веществ. Выпивайте чашку — две зеленого чая каждый день, чтобы насладиться его преимуществами.

Яблочный уксус

Смешайте столовую ложку яблочного уксуса с водой и пейте перед едой. Это может помочь ускорить сжигание жира и снизить аппетит, поэтому вы не будете употреблять нездоровые закуски.

Лимонная вода

Лимоны, кроме всего прочего, богаты витамином С, поэтому могут помочь улучшить обмен веществ и поддержать детоксикацию в организме.

Имбирный чай

Имбирь обладает термогенными свойствами, а это означает, что он может немного повышать температуру тела и тем самым ускорять обмен веществ. Добавляйте его в чай, чтобы получить наибольшую пользу.

Напиток из чайного гриба

Этот ферментированный напиток, приготовленный из чая, сахара и симбиотической культуры бактерий и дрожжей, богат пробиотиками и антиоксидантами. Он способствует детоксикации и улучшает пищеварение, что способствует усилению метаболизма.

Доктор Потдар назвал также продукты, которые, наоборот, замедляют метаболизм и от которых следует отказаться, когда боретесь с лишним весом.

К ним относятся белый хлеб, белый рис, макароны и выпечка, жареные продукты, чипсы, печенье, фастфуд и алкоголь.

Источник: Health Shots