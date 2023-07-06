С возрастом может возникнуть ряд проблем со здоровьем — в связи с гормональными изменениями начинает расти вес, может появиться воспаление кишечника, повышается риск других заболеваний.
К счастью, есть много способов предотвратить эти проблемы. Диетологи советуют, даже не советуют, а настоятельно требуют включить людям после 40 в свой рацион так называемые суперпродукты, богатые питательными веществами и имеющие ряд других достоинств.
Диетологи Кристиан Мори, Лиза Ричардс и Джей Коун, глубоко изучавшие особенности питания сорокалетних, назвали два суперпродукта. Всего два! А польза от них будет огромная.
- Крестоцветные овощи
Мори говорит, что вы должны увеличить потребление крестоцветных овощей, таких как белокочанная капуста, брокколи, цветная капуста, листовая капуста, брюссельская капуста и другие, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем.
Эти капусты богаты различными терапевтическими антиоксидантными ферментами, витаминами и минералами.
В частности, белокачанная капуста и брокколи — источники витаминов А и С, они также содержат фитонутриенты — растительные соединения, которые могут снизить риск развития рака.
Кроме того, добавив в ежедневный рацион овощи семейства крестоцветных, вы тем самым будете регулировать уровень гормонов. Это особенно пригодиться с возрастом, особенно когда женщины входят в менопаузу.
Кстати, овощи из этого семейства очень универсальны: их можно жарить, тушить, запекать, варить… А также добавлять в другие блюда.
- Греческий йогурт
Диетологи утверждают, что включив в рацион греческий йогурт (именно греческий, безо всяких добавок), вы поможете своему кишечнику.
— Этот кисломолочный продукт содержит пробиотики — полезные бактерии, которые помогают поддерживать здоровье кишечника, — объясняет Коун.
А здоровый кишечник регулирует обмен веществ в организме, что приводит к здоровой потере веса.
Источник: She Finds