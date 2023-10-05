Диетолог Кэролайн Фаррелл считает, что порошок перца чили надо применять в кулинарии с осторожностью. А людям с чувствительным желудком или желудочно-кишечными заболеваниями вообще категорически отказаться от него.

Острый порошок чили, известный своей жгучей остротой, некоторым людям нравится из-за ощущения тепла, которое он дает. К тому же считается, что острый перец стимулирует выработку “гормона счастья” эндорфина.

Однако чрезмерное употребление порошка чили может вызвать пищеварительный дискомфорт даже у его ценителей.

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— Соединение капсаицин, придающее остроту перцу чили, раздражает слизистую оболочку желудка, вызывая такие проблемы, как изжога или гастрит, а затем и язву, — говорит Фаррелл.

Людям с чувствительным желудком или желудочно-кишечными заболеваниями стоит вообще отказаться от добавления в пищу острого порошка чили. В кафе или ресторанах тоже не следует выбирать блюда с пометкой “острое”, чтобы избежать потенциальных проблем с пищеварением.

Фаррелл уверяет, что любителям специй, есть чем заменить опасную приправу.

— Используйте более мягкие специи, такие как тмин, паприка, в том числе копченая, орегано, чтобы придать вкус вашим блюдам, — отмечает Фаррелл.

Диетолог советует перед началом приготовления пищи нагреть пол чайной ложечки выбранных специй на сковороде в небольшом количестве масла, тогда они лучше раскроют свой аромат.

А блюда заиграют новыми цветами и свойствами.

Источник: She Finds