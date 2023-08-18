Миндаль и грецкие орехи считаются прекрасной добавкой к завтраку благодаря идеальному соотношению питательных веществ.

К тому же это отличный вариант для тех, кто поставил себе цель снизить вес.

Диетолог Мэри Сабат рассказала, почему она тоже рекомендует эти два ореха для завтрака тем, кто хочет контролировать свой вес и самочувствие.

По словам Мэри Сабат, орехи можно добавить в овсяные хлопья, йогурт, смузи или просто съесть несколько штук уже после завтрака.

Миндаль фактически весь состоит из здоровых мононенасыщенных жиров, связанных со здоровьем сердца и контролем веса.

Эти орехи также богаты белком, клетчаткой, витамином Е и магнием. Если миндаль добавить к завтраку, он обеспечит длительную энергию и поможет обуздать голод в течение дня.

Грецкие орехи тоже идеально подходят для тех, кто мечтает сбросить вес. Они содержат большое количество омега-3 жирных кислот, укрепляющих сердце и сосуды.

Как и миндаль, грецкие орехи также богаты белком и клетчаткой, следовательно, дольше сохраняют чувство сытости и обеспечивают хорошее настроение.

Однако не переусердствуйте с порциями.

— Орехи калорийны. Съедите много — и их действие на организм будет прямо противоположным, — предупреждает Сабат.

Источник: She finds