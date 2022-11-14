Министерство здравоохранения распределило в регионы 193 тыс. доз вакцины от гриппа. Препараты получены в рамках гуманитарной помощи. Как сообщила пресс-служба ведомства, 11 ноября вся вакцина уже была доставлена в регионы.

Отмечается, что вакцина защищает от всех штаммов гриппа, циркулирующих в этом году. Безвозмездные прививки могут получить лица из групп риска.

— Прежде всего, речь идет о медиках, беременных, стариках с хроническими заболеваниями. Это важно, ведь грипп может повлечь за собой серьезные осложнения: пневмонию, отиты, синуситы, менингит, и вообще привести к смерти, — подчеркнул главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Сообщается, что в этом году Украина получила 30 тыс. доз вакцины от гриппа в рамках механизма PIVI и 163 тыс. доз от фармацевтической компании Sanofi.

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Распределение вакцины осуществлялось с учетом потребностей регионов. Например, Закарпатская и Днепропетровская области получат около 9 тыс. доз вакцины, Киевская – более 10 тыс. доз, Одесская – более 14 тыс., Полтавщина и Львовщина получат около 7 тыс. доз.

Игорь Кузин напомнил, что прививка от гриппа не входит в Национальный календарь, а следовательно, не является бесплатной.

Сообщается, что на коммерческий рынок в этом году должно поступить почти 150 тыс. доз вакцины от гриппа, часть из них уже есть в аптечной сети и доступна гражданам.

Минздрав напоминает, что хотя оптимальное время введения вакцины от гриппа – это сентябрь-октябрь, однако прививки рекомендуют делать на протяжении всего эпидсезона. Иммунитет к гриппу формируется через 7-14 дней.