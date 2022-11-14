Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Советы

Для бесплатных прививок групп риска: в регионы отправлено более 190 тыс. доз вакцины от гриппа

14 ноября 2022, 12:52
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вакцинація
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения распределило в регионы 193 тыс. доз вакцины от гриппа. Препараты получены в рамках гуманитарной помощи. Как сообщила пресс-служба ведомства, 11 ноября вся вакцина уже была доставлена в регионы.

Отмечается, что вакцина защищает от всех штаммов гриппа, циркулирующих в этом году. Безвозмездные прививки могут получить лица из групп риска. 

— Прежде всего, речь идет о медиках, беременных, стариках с хроническими заболеваниями. Это важно, ведь грипп может повлечь за собой серьезные осложнения: пневмонию, отиты, синуситы, менингит, и вообще привести к смерти, — подчеркнул главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. 

Читайте также:
гриппКаким будет сезон гриппа в Украине, хватит ли вакцины и сколько она будет стоить — эпидемолог

Сообщается, что в этом году Украина получила 30 тыс. доз вакцины от гриппа в рамках механизма PIVI и 163 тыс. доз от фармацевтической компании Sanofi.

Сейчас смотрят

Распределение вакцины осуществлялось с учетом потребностей регионов. Например, Закарпатская и Днепропетровская области получат около 9 тыс. доз вакцины, Киевская – более 10 тыс. доз, Одесская – более 14 тыс., Полтавщина и Львовщина получат около 7 тыс. доз.

Игорь Кузин напомнил, что прививка от гриппа не входит в Национальный календарь, а следовательно, не является бесплатной.

Сообщается, что на коммерческий рынок в этом году должно поступить почти 150 тыс. доз вакцины от гриппа, часть из них уже есть в аптечной сети и доступна гражданам.

Минздрав напоминает, что хотя оптимальное время введения вакцины от гриппа – это сентябрь-октябрь, однако прививки рекомендуют делать на протяжении всего эпидсезона. Иммунитет к гриппу формируется через 7-14 дней.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцины Грип МОЗ Украины поради лікаря
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь