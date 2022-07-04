На период действия военного положения, для получения социальных выплат лицам с инвалидностью проходить повторный осмотр для подтверждения инвалидности не нужно.

Согласно постановлению Кабмина №390, срок действия инвалидности и индивидуальную программу реабилитации (ИПР) продлили на период действия военного положения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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Отмечается, что до конца действия военного положения и полгода после его прекращения/отмены инвалидность продлевается автоматически без перекомиссии.

— Врач, который оформляет направление на МСЭК, не может требовать от пациента-внутренне перемещенного лица заключения декларации, — подчеркивает министр.

По его словам, врачи также не имеют права требовать у пациентов прибыть непосредственно на повторный осмотр во время действия военного положения для подтверждения стойкого нарушения функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничение жизнедеятельности человека.

Отмечается, что согласно действующему законодательству, медико-социальная экспертиза для установления группы инвалидности проводится по направлению учреждения здравоохранения.

Направление на МСЭК (форма 088/о) оформляет при необходимости лечащий врач или семейный врач, к которому обратился за медицинской помощью пациент.

Сейчас для того, чтобы упростить проведение медико-социальной экспертизы, правительством Украины принято постановление Кабмина №225, которое предусматривает установление инвалидности лицам, которые обращаются для установления инвалидности в период действия военного положения, заочно и независимо от места регистрации, жительства или пребывания лица.