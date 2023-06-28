В парламенте зарегистрирован законопроект № 9418 О внесении изменений в закон О пограничном контроле по урегулированию некоторых вопросов пересечения государственной границы в случае въезда в Украину иностранцев и лиц без гражданства в период военного положения.
В этом документе, в частности, есть и норма, которая касается специальных страховых полисов.
В ней отмечается, что во время пребывания на территории Украины во время действия военного положения и в течении двух лет после его окончания, иностранные граждане обязаны иметь страховой полис, покрывающий расходы, связанные с медико-санитарной помощью и возмещением рисков, связанных со взрывоопасными предметами и войной.
Страховой полис будет действителен на срок пребывания в стране. Подчеркивается, что он может оформляться только страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, иностранной страховой компанией, имеющей здесь представительство или договорные отношения с такими компаниями.
Уточняется, что требования законопроекта не распространяются на:
- иностранных граждан и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины;
- лиц, которые признаны беженцами;
- работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств;
- представителей официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей.
К этому перечню добавляют также:
- водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные, нерегулярные перевозки;
- членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;
- военнослужащих вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО Партнерство ради мира, участвующих в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины.