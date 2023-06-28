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Для покрытия военных рисков: иностранцев могут обязать оформлять страховые полисы

28 июня 2023, 19:05
Валентина Андрейко журналіст
валіза з іноземним паспортом
Источник: Pixabay

В парламенте зарегистрирован законопроект № 9418 О внесении изменений в закон О пограничном контроле по урегулированию некоторых вопросов пересечения государственной границы в случае въезда в Украину иностранцев и лиц без гражданства в период военного положения.

В этом документе, в частности, есть и норма, которая касается специальных страховых полисов.

В ней отмечается, что во время пребывания на территории Украины во время действия военного положения и в течении двух лет после его окончания, иностранные граждане обязаны иметь страховой полис, покрывающий расходы, связанные с медико-санитарной помощью и возмещением рисков, связанных со взрывоопасными предметами и войной.

Страховой полис будет действителен на срок пребывания в стране. Подчеркивается, что он может оформляться только страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, иностранной страховой компанией, имеющей здесь представительство или договорные отношения с такими компаниями.

Уточняется, что требования законопроекта не распространяются на:

  •  иностранных граждан и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины;
  • лиц, которые признаны беженцами;
  • работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств;
  • представителей официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей.

К этому перечню добавляют также:

  • водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные, нерегулярные перевозки;
  • членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;
  • военнослужащих вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО Партнерство ради мира, участвующих в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины.
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Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Іноземці Верховная Рада страхування
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