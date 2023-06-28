В парламенте зарегистрирован законопроект № 9418 О внесении изменений в закон О пограничном контроле по урегулированию некоторых вопросов пересечения государственной границы в случае въезда в Украину иностранцев и лиц без гражданства в период военного положения.

В этом документе, в частности, есть и норма, которая касается специальных страховых полисов.

В ней отмечается, что во время пребывания на территории Украины во время действия военного положения и в течении двух лет после его окончания, иностранные граждане обязаны иметь страховой полис, покрывающий расходы, связанные с медико-санитарной помощью и возмещением рисков, связанных со взрывоопасными предметами и войной.

Страховой полис будет действителен на срок пребывания в стране. Подчеркивается, что он может оформляться только страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, иностранной страховой компанией, имеющей здесь представительство или договорные отношения с такими компаниями.

Уточняется, что требования законопроекта не распространяются на:

иностранных граждан и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины;

лиц, которые признаны беженцами;

работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств;

представителей официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей.

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