Врач Натали Азар в эфире американского утреннего ежедневного телешоу Today на канале NBC поделилась простым домашним тестом, который может помочь определить продолжительность жизни человека в возрасте от 51 до 80 лет.

Тест довольно простой. Все, что вам нужно, это перевести свое тело из положения стоя в положение сидя со скрещенными ногами, а затем вернуться в положение стоя. При этом вы не должны использовать какие-либо другие части тела, кроме ног и туловища, чтобы помогать себе вставать и опускаться.

Если вам нужно использовать какие-либо другие части вашего тела, вы должны вычесть баллы из общей суммы 10 на пути вверх и вниз за следующие действия:

р ука, используемая для поддержки -1 балл;

к олено, используе мое для поддержки -1 балл;

п редплечье, используемое для поддержки -1 балл;

о дна рука на колене или бедре -1 балл;

с торона ноги, используемая для поддержки -1 балл.

По словам медика, тест измеряет несколько факторов долголетия, включая здоровье сердца, баланс, ловкость, силу и гибкость корпуса и ног.

Extremely Important Sitting Rising Test Predicts How Long You’ll Live

Flexibility, balance and muscle strength are key indicators of longevity.

The SRT (sit-rising-test) is a simple, quick, accurate test to motivate you to regularly make it to the gym!https://t.co/faEovr5CL5 pic.twitter.com/sKbHyzVd6a — Don Crumlin (@Don_Crumlin) May 1, 2019

Исследование, опубликованное Европейским обществом кардиологов, обнаружило связь между результатами теста и продолжительностью жизни людей.

Изучив 2 002 участника, исследовательская группа обнаружила, что состояние опорно-двигательного аппарата, оцениваемое с помощью теста, было важным предиктором смертности у людей в возрасте от 51 до 80 лет.

У тех, кто набрал самый низкий балл, от нуля до трех, шанс умереть был в шесть раз выше, чем у тех, кто набрал самые высокие баллы (от восьми до 10).

Около 40% из тех, кто находился в диапазоне от нуля до трех, умерли в течение 11 лет исследования. Однако испытуемые, набравшие самые низкие баллы, также, как правило, были самыми старшими.

— Исследование показало, что чем ниже балл, тем в выше вероятность умереть в следующие шесть лет. Восемь баллов или выше — это то, что вам нужно, — говорит Азар.

Однако врач предупредила, что тест не принимает во внимание травмы или инвалидность, которые могут сделать его выполнение невозможным.

Источник: Express