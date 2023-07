Врач Натали Азар в эфире американского утреннего ежедневного телешоу Today на канале NBC поделилась простым домашним тестом, который может помочь определить продолжительность жизни человека в возрасте от 51 до 80 лет.

Тест довольно простой. Все, что вам нужно, это перевести свое тело из положения стоя в положение сидя со скрещенными ногами, а затем вернуться в положение стоя. При этом вы не должны использовать какие-либо другие части тела, кроме ног и туловища, чтобы помогать себе вставать и опускаться.

Если вам нужно использовать какие-либо другие части вашего тела, вы должны вычесть баллы из общей суммы 10 на пути вверх и вниз за следующие действия:

По словам медика, тест измеряет несколько факторов долголетия, включая здоровье сердца, баланс, ловкость, силу и гибкость корпуса и ног.

Extremely Important Sitting Rising Test Predicts How Long You’ll Live

Flexibility, balance and muscle strength are key indicators of longevity.

The SRT (sit-rising-test) is a simple, quick, accurate test to motivate you to regularly make it to the gym!https://t.co/faEovr5CL5 pic.twitter.com/sKbHyzVd6a

— Don Crumlin (@Don_Crumlin) May 1, 2019