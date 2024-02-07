Ученые обнаружили, что наличие биполярного расстройства значительно увеличивает риск преждевременной смерти. Риски оказались даже больше, чем от курения или пожилого возраста.

Недавнее исследование ученых Мичиганского университета показало, что наличие биполярного расстройства, психического нарушения, проявляющегося периодами мании и депрессии, связано с увеличением риска преждевременной смерти в 4-6 раз.

Как биполярное расстройство влияет на продолжительность жизни

Ученые анализировали две базы данных: одну из длительного исследования биполярного расстройства и другую из анонимных записей пациентов из университетских клиник.

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По результатам исследования, участники с биполярным расстройством имели в 4-6 раз более высокий риск преждевременной смерти в течение 10-летнего периода по сравнению с теми, кто не имеет этого диагноза.

Риск ранней смерти у курильщиков выше в 2,5 раза, а у людей старше 60 лет — в 2,3 раза.

Исследование также показало, что биполярное расстройство уменьшает продолжительность жизни на 8-10 лет.

Авторы исследования призывают увеличить внимание к проблеме. Также они считают необходимым внедрить кампании для повышения осведомленности общественности о рисках, чтобы пациенты могли получить своевременную качественную помощь.

Источник: Psychiatry Research