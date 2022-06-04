Во время войны наши люди показывают примеры невероятного героизма. Гражданские голыми руками останавливают танки, военные уничтожают врага, даже когда силы неравны. Одна из таких – Светлана Лебедева – психолог Харьковского Национального университета гражданской защиты населения Украины.

Светлана еще до войны решила, что если Путин нападет, она останется в Харькове. Чтобы быть рядом с теми, кто больше всего нуждается в помощи.

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До этого Светлана в течение 15 лет видела чрезвычайные ситуации разного характера и знала, что при любых обстоятельствах всегда есть люди, которые не смогут себе помочь. А в военное время таких очень много. Женщина не смогла поступить иначе.

Почти 100 дней 82-летняя Анна Ефимовна в одиночку переживала бомбежки, артиллерийские обстрелы, прилеты ракет.

– Анна Ефимовна живет на седьмом этаже, а ракета прилетела на четвертый, – рассказала Светлана.

Это сейчас в ее дом на Салтовке, едва ли не в самом адском районе Харькова, постепенно возвращаются люди. Вот и сосед Анатолий уже дома. Окна выбиты, но имущество, говорит, уцелело благодаря надежной охране, и кивает на пани Анну.

— Лифт не работает, нет газа, но в самый острый период полномасштабной войны не было еще электричества и воды, — вспоминает Анна Ефимовна.

До кольцевой, где Вооруженные силы Украины уничтожали вражеские колонны — три километра, а из пригорода российская армия поливала здешние жилые дома градами и смерчами.

И единственный, кто 24/7 был на связи – Светлана.

– Это моя надежда. Правда. Когда ее нет, я звоню, – говорит Гана Ефимовна.

Светлана – экстремальный психолог, учит будущих спасателей. Сейчас женщина развозит медикаменты, горячую еду, которые покупает за собственные деньги, и эвакуирует людей.

Вспоминает, как в апреле по пригороду Харькова – Дергачам – били без остановки из градов. Оттуда не могла эвакуироваться женщина после инсульта. Вместе с таким же отчаянным таксистом Светлана бросилась на помощь. Ее не остановили и предупреждения украинских военных.

– Тогда они рассчитали время. Сказали, что между прилетами есть промежуток. Это было в начале апреля. У меня еще не было бронежилета. Дали каску, бронежилет и сказали, у вас есть до 10 минут, чтобы вывезти людей.

Несколько раз Светлана оказывалась в эпицентре взрыва. Как вот и 11 апреля – черный день для Харькова.

— Это был теплый весенний день. На улицах было очень много людей, – вспоминает Светлана.

В тот день враги словно взбесились, забросали город минами замедленного действия, кассетами, били авиацией, градами, смерчами. Число убитых и раненых росло на глазах, среди жертв были дети. В эпицентре ада оказалась и Светлана — и хоть сама едва не погибла, бросилась оказывать помощь.

– Лежала женщина, она была уже без ног. С осколочными ранениями забрали двухлетнего ребенка, потом через день, он погиб, к сожалению. Люди были в шоке. Рядом человек погибший без головы лежал.

В блокноте психолога три десятка контактов подопечных, среди них есть лежачие, одинокие, мамы с маленькими детьми.

– Нам тогда было полгода, нужно было прикорм давать, а купить негде. В магазинах его не было, все выгребали. Памперсы сначала у нас были, но они тоже закончились, – рассказала Елена, мама маленькой Миланы, жительница Харькова.

Когда началась полномасштабная война, от обстрелов и бомбежек младенца прятали в подвале. Светлана приносила самое необходимое — дефицитные товары присылали в фронтовой Харьков ее друзья.