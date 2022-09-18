Всеукраинская сеть клубов родительского воспитания Папа Хаб призывает украинцев делиться фотографиями отцов со своими детьми в Facebook. Такая инициатива приурочена ко Всенародному дню отца, который празднуют в Украине в сентябре. Это неофициальный праздник, а дата предложена рядом общественных организаций.

Из-за войны немало пап сейчас находятся в вынужденной разлуке со своими детьми. Немало детей сегодня в эвакуации, за границей, а мужчин воюют, зарабатывают деньги.

Как лучше наладить связь отцов и детей, журналистам Фактов ICTV рассказали психологи Папа Хаб.

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— Утрата возможности общаться с отцом — это комплексная потеря. Потому что теряется связь с родным городом, с квартирой, с вещами, с привычным укладом жизни, — говорит психолог Евгений Гречаник.

По его словам, это вредит не только детям, но и взрослым. Папы глубоко переживают, что не видят, как растут их сыновья и дочери, как делают первые шаги или идут впервые в школу.

Единственно возможная связь сегодня — через Интернет. Но, по словам специалистов, это должны быть не просто разговоры. Следует придумать ритуал, который ребенок совершает только с папой.

— Например, это может быть ритуал, чтобы ребенок не забывал, что мы должны с ним почистить зубки. Или почитать сказку. Или спеть песню. Поверьте, это очень крутая штука и она проверена на личном опыте, — делится Александр Остапа из Папа хаба.

По его словам, точно также можно обмениваться реальными материальными вещами: и ребенок, и папа могут присылать рисунки, писать бумажные письма.

— Отец может передавать свои собственные личные вещи, свою футболку или рюкзачок, то есть то, к чему он прикасался, — говорит Евгений Гречаник.

Как правильно наладить связь с ребенком, о чем говорить по телефону, как не потерять доверие, как полезно проводить вместе время, — все это можно обсудить с психологом сетевого клуба Папа хаб, специалисты которого работают по всей Украине. Причем в Донецкой области они стали еще и центрами гуманитарной поддержки местных жителей.